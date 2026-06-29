باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج ورزشکاران در آستانه بازگشت تیم ملی فوتبال از جام جهانی به شرح زیر صادر شد:

بسم الله الرحمن الرحیم

دلاورمردان، کادر فنی هوشمند و تیم مدیریتی مدبر کاروان میناب ۱۶۸ تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران

سلام و درود خدا بر شما پهلوانان و سربازان غیور خط مقدم ورزش ایران.

حضور غرورآفرین و مقتدرانه شما در آوردگاه بزرگ جام جهانی، تنها یک رویارویی ورزشی نبود، بلکه تبلور اراده پولادین ملتی بود که در گام‌های استوار و سینه ستبر شما تجلی یافت. شما نشان دادید که میدان مسابقه، عرصه درخشش غیرت ایرانی است.

در این مسیر پرفراز و نشیب، با وجود تمامی کارشکنی‌های آشکار و پنهان، فاصله‌های طاقت‌فرسای قاره‌ای، محدودیت‌های تحمیلی و تنگنا‌های ناعادلانه‌ای که میزبان در مسیر حرکت پرشتاب شما ایجاد کرد، نه تنها خم به ابرو نیاوردید، بلکه باصلابت‌تر از همیشه در برابر طوفان حاشیه‌ها و بی‌مهری‌ها ایستادید و یاد امام شهید و شهدای مظلوم، اما مقتدر جنگ رمضان را زنده کردید. شما ثابت کردید که فرزندان ایران‌زمین، هرچه بیشتر در مسیر سختی‌ها قرار گیرند، عیار اقتدارشان درخشان‌تر می‌شود و هیچ مرز و مانعی نمی‌تواند سد راه اراده آنها باشد.

عملکرد شما در مستطیل سبز، شاهکاری از پیوند «دانش و درایت فنی» با «ایمان و شجاعت قلبی» بود. از یک سو با ارائه نمایشی بی‌نقص، تاکتیک‌پذیر و کاملاً حرفه‌ای، توانمندی‌های خود را به رخ حریفان تا دندان مسلح کشیدید و از سوی دیگر، با منش پهلوانی، اخلاق‌مداری و روحیه سلحشوری، نماد راستین یک سرباز فداکار و جان‌برکف برای مام میهن بودید.

تلاش‌های بی‌وقفه و غیرت‌مندانه شما، دعای خیر خانواده‌های شهدای میناب و میلیون‌ها هم‌وطن را به همراه داشت که با هر تکاپوی شما در میدان، قلب‌هایشان به عشق پرچم سه‌رنگ و مقدس ایران تپید. شما عزت، افتخار و اقتدار را در عمل معنا کردید و نشان دادید که پیروزی واقعی، ایستادگی بر سر آرمان‌ها و جنگیدن تا پای جان برای نام وطن است.

خداوند قادر و متعال یار و نگهدار شما باد که با غیرت، مردانگی و شرف، نام پرآوازه ایران اسلامی را در یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین آوردگاه‌های بین‌المللی جاودانه ساختید. اکنون، آغوش گرم وطن و چشم‌های بی‌قرار و مشتاق آحاد ملت، بی‌صبرانه در انتظار بازگشت غرورآفرین شما فرزندان برومند خویش به خاک پاک ایران عزیز است. دست حق به همراهتان و دعای خیر ملت بدرقه راهتان باد.