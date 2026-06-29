باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - یوسف مقدمی عضو کمیته بیمه اربعین بیمه مرکزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: امسال هم مانند سال گذشته یک طرح بیمه برای همه زائرین اربعین در نظر گرفته شده است؛ طرحی جامع که بتواند همه خسارتها و هزینههای زائر را تحت پوشش قرار دهد. بر این اساس، سقف پوشش هزینههای درمان سرپایی ۳۰ میلیون تومان، جراحی و بستری ۲۵۰ میلیون تومان، فوت عادی ۵۰۰ میلیون تومان و فوت ناشی از حادثه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است که این مبلغ به فوت عادی اضافه میشود؛ یعنی اگر فوت زائری ناشی از حادثه باشد، در مجموع دو میلیارد تومان پرداخت خواهد شد. همچنین هزینههای نقص عضو و ازکارافتادگی نیز تا سقف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تحت پوشش قرار دارد.
او افزود: این بیمهنامه، بیمهنامهای کامل و جامع است که سه رشته بیمه درمان، عمر و حوادث را تحت پوشش قرار میدهد. حق بیمهای که برای بیمه اربعین امسال در نظر گرفته شده ۱۷۰ هزار تومان است که ۳۰ هزار تومان نیز بابت خدماتی که هلال احمر، برخی ارگانها و سازمانها ارائه میدهند به آن افزوده میشود و در مجموع در سامانه سماح از هر زائر ۲۰۰ هزار تومان دریافت میشود.
مقدمی تصریح کرد: این پوششها مانند سال گذشته به صورت «از درب منزل تا درب منزل» طراحی شده است؛ به این معنا که از ساعت ۲۴ روز قبل از خروج از مرز آغاز میشود و تا ساعت ۲۴ روز پس از ورود به کشور ادامه دارد. به گونهای برنامهریزی شده که اگر زائری از دورترین نقطه کشور حرکت کند، از همان زمان تحت پوشش قرار گیرد و پس از بازگشت و ورود از مرز نیز تا رسیدن به دورترین نقطه کشور همچنان تحت پوشش باشد تا هیچگونه نگرانی و دغدغهای وجود نداشته باشد.
عضو کمیته بیمه اربعین بیمه مرکزی درباره شکل پرداخت خسارتها اظهار کرد: بیمهگر اربعین که امسال بیمه ایران است، نیروهایی را در مراکز درمانی کشور عراق و مرزهای استانهای مرزی مستقر کرده تا خسارتهای درمانی در همان محل پرداخت شود و زائر نیازی به پرداخت هزینه از جیب خود نداشته باشد. البته در موارد استثنایی که زائر شخصاً هزینه را پرداخت کرده و در آن لحظه نیروی مستقر حضور نداشته باشد، میتواند بعداً به تمامی شعب بیمه ایران در سراسر کشور مراجعه و خسارت خود را دریافت کند.
او ادامه داد: در مواردی مانند نقص عضو، ازکارافتادگی و فوت که نیازمند طی شدن روند درمان و تأیید پزشک معتمد است یا در موضوع فوت که ارائه گواهی انحصار وراثت الزامی است، پس از تکمیل مدارک، ذینفعان میتوانند به شعب بیمه ایران در سراسر کشور مراجعه و پرونده تشکیل دهند و بیمه ایران در اسرع وقت پس از تکمیل پرونده، خسارت را پرداخت خواهد کرد.
مقدمی با اشاره به نقش نظارتی بیمه مرکزی گفت: بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه، حضور مستمر در ایام اربعین خواهد داشت و از خدمات ارائهشده از سوی شرکت بیمه به زائرین در کشور عراق بازدیدهای میدانی انجام میدهد. کیفیت و کمیت خدمات به صورت دقیق زیر نظر خواهد بود و در صورت نیاز به اصلاح یا وجود هرگونه مشکل، موارد به بیمهگر اعلام میشود تا فرآیند اصلاح یا تسریع شود.
او بیان کرد: سامانه شکایت بیمه مرکزی نیز فعال است و زائرین محترم در صورت داشتن هرگونه شکایت میتوانند به سامانه مربوطه مراجعه، شکایت خود را ثبت و کد رهگیری دریافت کنند. بیمه مرکزی به صورت شبانهروزی این موارد را رصد و از بیمهگر پیگیری میکند تا مشکل زائران در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
عضو کمیته بیمه اربعین بیمه مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا این بیمهنامه به صورت کنسرسیوم عرضه شده یا یک شرکت مشخص بیمهگر آن است، گفت: خیر، بیمه ایران به عنوان بیمهگر منتخب اربعین از سوی ستاد اربعین وزارت کشور و طی فرآیند برگزاری مناقصه انتخاب شده و تنها بیمهگر این طرح بیمه ایران است و زائرین خدمات را از این شرکت دریافت خواهند کرد.
مقدمی در نهایت تأکید کرد: برای خروج از کشور، زائرین باید در سامانه سماح ثبتنام و فرآیند ثبتنام خود را تکمیل کرده و کد رهگیری دریافت کنند؛ بنابراین ثبتنام در سامانه سماح برای خروج از کشور الزامی است.