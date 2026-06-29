جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه‌های قزوین–کرج–تهران، ساوه–تهران و محور شهریار–تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در آزادراه قزوین–کرج–تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه ساوه–تهران نیز در محدوده حدفاصل نسیم‌شهر تا دهشاد و همچنین محدوده احمدآباد مستوفی، تردد خودروها با ترافیک نیمه‌سنگین همراه است.

سرهنگ محبی ادامه داد: محور شهریار–تهران نیز در برخی مقاطع با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین از انسداد کنارگذر شمالی اراک در هر دو مسیر رفت و برگشت خبر داد و از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و با رعایت قوانین و مقررات رانندگی، سفری ایمن را تجربه کنند.

برچسب ها: راهور ، فراجا
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