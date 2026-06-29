آزمایشی راهگشا برای نجات پسته فارس در مقابل خشکسالی، شوری آب و خاک و افزایش دمای هوا آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق فانی مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به آغاز اجرای طرح آزمایش سازگاری ارقام نوین پسته در شرایط اقلیمی این استان، اظهار کرد: این طرح با هدف افزایش تاب‌آوری باغات پسته در برابر خشکسالی، شوری آب و خاک و افزایش دمای هوا دنبال می‌شود.

او با اشاره به وضعیت تولید پسته در استان فارس، افزود: شهرستان‌های نی‌ریز، بختگان، سروستان، خرامه، داراب و شیراز از مهم‌ترین مناطق تولید پسته در استان هستند و در این مناطق ارقام تجاری و رایج احمدآقایی، کله‌قوچی، اکبری و فندقی کشت می‌شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ادامه داد: با توجه به تشدید تهدید‌هایی مانند خشکسالی‌های پی‌درپی، شوری منابع آب و خاک باغات پسته و افزایش دمای اقلیم فارس، ضرورت توجه به ارقام مقاوم به تنش‌های محیطی بیش از گذشته احساس می‌شود.

فانی بیان کرد: به همین منظور، معرفی و اجرای تست سازگاری ارقام امیدبخش پسته با محوریت مقاومت به خشکی و شوری و همچنین نیاز سرمایی متناسب با اقلیم فارس اهمیت ویژه‌ای دارد.

او گفت: ارقام بهارآور، امیر و امید که تحت نظر پژوهشکده پسته ایران ایجاد و عرضه شده‌اند، به دلیل برخورداری از ویژگی‌هایی مانند تحمل تنش‌های محیطی، زودرس بودن، مقاومت به آفات و بیماری‌ها و کیفیت بسیار خوب محصول، برای نخستین بار به منظور تست سازگاری به استان فارس منتقل شدند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اضافه کرد: با پیگیری‌های انجام شده، تعداد محدودی پیوندک از این ارقام به شهرستان‌های بختگان و نی‌ریز ارسال شد و با همکاری مدیریت‌های جهاد کشاورزی این شهرستان‌ها، عملیات پیوند با موفقیت انجام گرفت.

فانی تصریح کرد: تست سازگاری این ارقام امیدبخش در روستای قطرویه نی‌ریز و صالح‌آباد بختگان اجرا شده و پایش سازگاری آنها توسط کارشناسان مدیریت باغبانی و مدیریت‌های جهاد کشاورزی نی‌ریز و بختگان با همکاری محققان پژوهشکده پسته ایران انجام خواهد شد.

او ادامه داد: موفقیت این طرح می‌تواند گامی مؤثر در مسیر مقابله با تهدید‌های باغات پسته استان فارس از جمله خشکی، شوری و افزایش دمای اقلیم باشد و زمینه‌ای برای توسعه پایدار کشت پسته در استان فراهم کند.

منبع: روابط عمومی جهاد کشاورزی فارس