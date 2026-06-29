دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان در قدردانی از همراهی تیم ملی فوتبال پیامی صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در پیامی ضمن قدردانی از همراهی صمیمانه و مسئولانه ایرانیان مقیم مکزیک و آمریکا با تیم ملی فوتبال کشورمان در رقابتهای جام جهانی، حضور پرشور آنان در حمایت از ملیپوشان و همدلی با مردم ایران را جلوهای ماندگار از انسجام ملی، دلبستگی به میهن و مسئولیتپذیری اجتماعی ایرانیان دانست.
بسمالله الرحمن الرحیم
جام جهانی تنها صحنه رقابتهای فوتبال نبود؛ عرصهای بود که بار دیگر پیوند عمیق ایرانیان با نام و پرچم ایران، فارغ از فاصلههای جغرافیایی، جلوهای روشن یافت.
بر خود لازم میدانم از همه هموطنان عزیزمان در مکزیک و آمریکا که با حضور پرشور، رفتار مسئولانه و حمایت صمیمانه، تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران را در بیستوسومین دوره جام جهانی همراهی کردند، صمیمانه قدردانی کنم.
آنان با تشویقهای پرشور و حضور آگاهانه خود، سفیران شایسته فرهنگ، نجابت و دلبستگی به ایران بودند و تصویری ماندگار از همبستگی ملی را در برابر دیدگان جهانیان به نمایش گذاشتند.
در روزهایی که میهن عزیزمان داغدار قائد شهید امت و شهدای عزیز جنگ تحمیلی بود، این همدلی تنها به تشویق تیم ملی محدود نماند. همراه داشتن تصاویر شهدای میناب و دانشآموزان عزیز مدرسه شجره طیبه، شهدای ورزشکار لامرد و شهدای ناو دنا، جلوهای از وفاداری به خاک وطن و همدردی با خانوادههای داغدار بود؛ حضوری که نشان داد یاد قهرمانان این سرزمین، فراتر از مرزهای جغرافیایی، در قلب ایرانیان زنده است و ایران، در هر کجای جهان، یکدل و همصدا میتپد.
از میزبانی شایسته مردم خونگرم مکزیک، بهویژه شهر تیخوانا و مسئولین محلی این شهر، که با احترام و مهربانی شرایط مناسبی برای استقرار و آمادهسازی تیم ملی فوتبال ایران فراهم کردند، صمیمانه سپاسگزارم. همچنین از تلاشهای ارزشمند سفیر جمهوری اسلامی ایران در مکزیک و همه کارکنان سفارت، و نیز مسئولان و کارکنان دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن که در روزهای برگزاری مسابقات با احساس مسئولیت در کنار تیم ملی و هموطنان ایرانی حضور داشتند، صمیمانه قدردانی میکنم.
بیتردید این همدلی، همراهی و احساس مسئولیت ملی، سرمایهای ارزشمند برای ورزش ایران و نشانهای از پیوند ناگسستنی ایرانیان با هویت و میهن خویش است؛ سرمایهای که در حافظه مردم و تاریخ ورزش کشور ماندگار خواهد ماند. برای همه ایرانیانی که با عشق به ایران، نام و پرچم کشورمان را سربلند نگاه داشتند، آرزوی سلامتی، عزت و سربلندی دارم.