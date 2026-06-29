باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هزاران آلبانیایی به خیابان‌های تیرانا، پایتخت آلبانیا بازگشتند و خواستار استعفای ادی راما، نخست وزیر این کشور و توقف یک پروژه گردشگری مرتبط با جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و همسرش ایوانکا شدند.

معترضان مجسمه‌های عظیمی از فلامینگو‌های صورتی را به همراه پلاکاردهایی که روی آنها نوشته شده بود «استقلال» در صحنه‌ای که به نماد جنبشی اعتراضی تبدیل شده است، برافراشتند. این جنبش از اواخر ماه مه آغاز شد و روزانه ادامه دارد.

معترضان به ساخت یک هتل لوکس و تفرجگاه توریستی در منطقه حفاظت‌شده طبیعی زورنتس در سواحل آلبانی توسط جرد کوشنر و ایوانکا ترامپ اعتراض دارند، منطقه‌ای با تنوع زیستی بی‌نظیر که شامل دریاچه نارتا و جزیره خالی از سکنه سازان می‌شود که زیستگاه بسیاری از گونه‌های نادر از جمله فلامینگو‌هایی است که به نماد اعتراضات تبدیل شده‌اند.

آژانس مبارزه با فساد تحقیقاتی را در مورد این پروژه آغاز کرده است، در حالی که نخست وزیر آلبانیا از این پروژه دفاع و ادعا می‌کند که این پروژه سرمایه‌گذاری‌های بزرگی را به کشور جذب می‌کند و مخالفان را به انتشار اطلاعات نادرست متهم می‌کند.

منبع: آر تی