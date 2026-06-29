بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوا در پایتخت به عدد ۸۴ رسیده و در محدوده «قابل‌قبول» قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوای تهران هم‌اکنون بر روی عدد ۸۴ قرار گرفته و هوا در وضعیت قابل‌قبول است.

همچنین میانگین شاخص هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۱۰۶ قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل‌قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

برچسب ها: هوای پایتخت ، کیفیت هوا
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