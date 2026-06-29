باشگاه خبرنگاران جوان - یوسف اینانلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین از توسعه نیروگاه برق خانگی در قزوین با تسهیلات چهار میلیارد ریالی خبر داد و گفت: این تسهیلات با هدف حمایت از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و مشارکت مشترکان در تولید برق پاک در نظر گرفته شده و پرداخت اقساط آن نیز به طور میانگین ماهانه حدود ۹۰ میلیون ریال در سال نخست خواهد بود.

وی تاکید کرد: با نصب و دریافت تسهیلات نصب نیروگاه خورشیدی خانگی، قرارداد خرید تضمینی برق تولیدی آن به مدت ۲۰ سال منعقد می‌شود و در سال نخست نیز بخشی از اقساط توسط مشترک و بخش دیگر از محل درآمد حاصل از فروش برق تامین خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: در سال اول حدود ۵۰ درصد اقساط توسط مالک نیروگاه پرداخت و ۵۰ درصد دیگر نیز از محل درآمد نیروگاه تامین خواهد شد، اما از سال دوم با اعمال افزایش نرخ خرید برق، بازپرداخت اقساط به طور کامل از محل درآمد نیروگاه امکان‌پذیر خواهد بود.

به گفته اینانلو، با توجه به روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان، تاکنون حدود ۵۰۰ نیروگاه خورشیدی خانگی پنج کیلوواتی با ظرفیت مجموع ۲.۵ مگاوات در استان راه‌اندازی شده است.

اینانلو اضافه کرد: علاوه بر بخش خانگی، در بخش کشاورزی نیز حدود ۲ مگاوات، در ادارات ۵۰۰ کیلووات، در بخش صنعتی ۶ مگاوات، در بخش دولتی ۴۲ مگاوات و در حوزه سرمایه‌گذاری نیز حدود ۳۸ مگاوات نیروگاه خورشیدی و در مجموع حدود ۹۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سطح استان به بهره‌برداری رسیده که توسعه آن نقش مهمی در تامین برق پایدار و کاهش ناترازی انرژی دارد.

وی با بیان اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر علاوه بر کمک به تامین برق پایدار، نقش مهمی در کاهش ناترازی انرژی و حمایت از تولید برق پاک دارد، اضافه کرد: دشت قزوین که همواره با آفتاب درخشانش شناخته می‌شود، همین نعمت الهی به عنوان یک مزیت راهبردی برای تولید برق پاک بهره گرفته و به یکی از استان‌های پیشرو کشور در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: نصب نیروگاه خورشیدی خانگی الگویی موفق از مشارکت مردمی در حوزه انرژی به شمار می‌رود، الگویی که در آن کشاورزان، روستاییان و اقشار مختلف مردم به عنوان بازیگران اصلی آن نقش‌آفرینی می‌کنند.

اینانلو به مزایای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اشاره کرد و گفت: افزایش میزان تاب‌آوری شبکه برق، ایجاد درآمد پایدار برای خانوار‌ها و حفظ محیط زیست از مهمترین دستاورد‌ها و شاخصه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین تاکید کرد: گسترش نیروگاه‌های مقیاس کوچک و پراکنده بدون شک موجب کاهش وابستگی به زیرساخت‌های متمرکز و افزایش پایداری شبکه برق در برابر هرگونه رویداد و بحرانی می‌شود.

منبع: شرکت نیروی برق