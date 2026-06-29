معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با اشاره به سفرش به مسقط گفت که در این سفر اولین نشست کمیته مشترک هرمز با وزیر مشاور در امور خارجه عمان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه امروز (دوشنبه) هشتم تیرماه با اشاره به سفرش به مسقط پایتخت سلطنت عمان عنوان کرد: در سفر به مسقط، اولین نشست کمیته مشترک هرمز با عبدالعزیز الهنایی، وزیر مشاور در امور خارجه عمان برگزار شد.

وی در این خصوص در شبکه ایکس نوشت: در این نشست ضمن مرور مسائل جاری در رابطه با تنگه، درباره مدیریت آینده تنگه در چارچوب بند پنج یادداشت تفاهم اسلام آباد و حقوق حاکمیتی دولت‌های ساحلی تبادل نظر کردیم.

در بند پنجم یادداشت تفاهم اسلام‌آباد آمده است: با امضای این یادداشت تفاهم، جمهوری اسلامی ایران ترتیباتی را با حداکثر تلاش خود برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری، بدون هزینه فقط برای ۶۰ روز، از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس، اتخاذ خواهد کرد. تردد کشتی‌های تجاری بلافاصله آغاز و با توجه به ضرورت رفع موانع فنی و نظامی و مین‌زدایی توسط جمهوری اسلامی ایران، ظرف ۳۰ روز برقرار خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران با سلطنت عمان برای تعیین اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز، مطابق با حقوق بین الملل قابل اجرا و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تنگه هرمز، گفت‌وگو خواهند کرد و با دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس نیز تبادل نظر می‌کنند.

گفتنی است که کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه پنجم تیرماه نیز در شبکه ایکس درباره عبور از تنگه هرمز بیان کرد: عبور ایمن در تنگه هرمز با ترتیبات مبهم، مسیرهای موازی یا تصمیم‌سازی خارج از ملاحظات ایران، به عنوان دولت‌ ساحلی، تضمین نمی‌شود. وی با بیان اینکه «هر چارچوب معتبر باید بر هماهنگی با ایران و مفاد بند پنج یادداشت تفاهم اسلام‌آباد استوار باشد»، یادآور شد: در غیر این‌صورت، نتیجه، تعلیق مسیر تعیین شده موازی می‌شود.
 
برچسب ها: سلطنت عمان ، تنگه هرمز ، ایران
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