مدیرعامل آبفا فارس گفت: با همکاری قرارگاه سازندگی بسیج، ۴۵۹ کیلومتر شبکه انتقال و توزیع آب اجرا و ۲۱ حلقه چاه حفر و تجهیز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی شبانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس از آبرسانی به ۴۶۰ روستای محروم این استان طی چهار سال گذشته خبر داد و گفت: در این راستا بیش از ۴۲ هزار و ۴۰۵ میلیارد ریال اعتبار از منابع مختلف برای اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب هزینه شده است.

او در تشریح اقدامات صورت گرفته در این حوزه اظهار داشت، طی چهار سال اخیر ۱۶۶ پروژه آبرسانی با همکاری قرارگاه سازندگی بسیج امام حسن مجتبی (ع) و با صرف ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اجرایی شده است.

شبانی گفت: در اجرای این پروژه‌ها در ۲۳ شهرستان استان، ۴۵۹ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع احداث شده و ۲۱ حلقه چاه نیز حفر، تجهیز یا کف‌شکنی شده است که در مجموع ۴۳۳ روستا را تحت پوشش قرار داده است

او با اشاره به اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی تصریح کرد: طی چهار سال اخیر، ۱۹ حلقه چاه برای ارتقای منابع آبی حفر، تجهیز و برق‌رسانی شده و ۴۵۹ کیلومتر شبکه توزیع و خط انتقال آب نیز اصلاح و توسعه یافته است. همچنین مخازن ذخیره آب با ظرفیت ۷۳۰۰ مترمکعب، پنج ایستگاه پمپاژ، چهار دستگاه آب‌شیرین‌کن و سه دستگاه ترانس از دیگر دستاورد‌های این حوزه است.

بهره‌گیری از اعتبارات بانک توسعه اسلامی در پروژه‌های فاضلاب

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب فارس با اشاره به اجرای پروژه‌هایی به ارزش ۳۴ هزار و ۱۱۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات بانک توسعه اسلامی گفت: این مبالغ صرف اجرای ۲۶۶ کیلومتر شبکه جمع‌آوری و خط انتقال فاضلاب در شهر‌های آباده، داراب، فسا، فیروزآباد و نی‌ریز و همچنین احداث تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در این مناطق شده است.

او همچنین خبر داد که اجرای ۶ نیروگاه خورشیدی با توان مجموع ۳۹۰۰ کیلووات در محل احداث ۶ تصفیه‌خانه استان در دستور کار است که نیروگاه آباده به بهره‌برداری رسیده و نیروگاه نی‌ریز در مراحل پایانی اجرا قرار دارد.

شبانی در بخش پروژه‌های اجرایی از محل اعتبارات ماده ۵۶ بودجه، به آبرسانی به ۱۱ روستای شهرستان جهرم با هزینه ۶۰۰ میلیارد ریال اشاره کرد و گفت: این پروژه‌ها شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه، احداث هفت باب مخزن ذخیره به ظرفیت ۱۲۵۰ مترمکعب، یک ایستگاه پمپاژ و اجرای ۸۰ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع است.

او همچنین افزود: در بخش فاضلاب، ۵۲ کیلومتر شبکه جمع‌آوری و ۲۴۵۰ انشعاب با صرف ۲۵۵۰ میلیارد ریال اجرا شده که مجموع اعتبارات این بخش را ۳۱۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب فارس همچنین از اجرای پروژه‌های آبرسانی با ۱ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال اعتبار از محل مشارکت‌های مردمی و خیرین در دو سال گذشته خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۳، ۱۲۷ کیلومتر لوله خریداری، ۱۸ کیلومتر شبکه اصلاح و ۱۰۰۰ مترمکعب مخزن احداث شده و در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۲۰ کیلومتر لوله خریداری و اجرا شده است.

او در ادامه با اشاره به عملکرد در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی اظهار داشت: با صرف ۱۴۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات هلال احمر و تعاونی مهرگستر، ۴۴.۵ کیلومتر خط انتقال آب در شهرستان‌های ارسنجان، مرودشت، جویم و صفاشهر اجرا و یک حلقه چاه نیز در شهرستان صفاشهر حفر و تجهیز گردیده است.

منبع: آبفای فارس