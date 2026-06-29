شهرداری تهران در سال ۱۴۰۴ با جهشی فوق‌العاده، تعداد ۱۵۶۳ سند تک‌برگ برای املاک اخذ کرده و این روند تا رفع کامل ریسک‌های حقوقی مربوط به تصرفات غیرقانونی در سطح شهر ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط‌عمومی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، انارکی محمدی مدیرعامل این سازمان ضمن اعلام این خبر گفت: طی چهار سال اخیر، فرایند تبدیل اسناد قدیمی (دفترچه‌ای) به اسناد تک‌برگی تحت یک برنامه زمان‌بندی دقیق و با اولویت‌بندی املاک حساس و در معرض خطر و در راستای تکالیف قانونی، با سرعت چشمگیری پیگیری شده است. این روند نه‌تنها امنیت حقوقی اموال شهرداری را به طور قابل‌توجهی ارتقا داده، بلکه با ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق و غیر قابل دست‌کاری در سامانه کاداستر، امکان جعل یا ادعا‌های واهی در خصوص مالکیت این اراضی را به حداقل رسانده است.

مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات افزود: مجموعه شهرداری تهران در سال ۱۴۰۰ موفق به اخذ ۳۸۶ سند، در سال ۱۴۰۱ موفق به اخذ ۱۶۵ سند، در سال ۱۴۰۲ موفق به اخذ ۶۹۷ سند، در سال ۱۴۰۳ موفق به اخذ ۵۲۵ سند و در سال ۱۴۰۴ با جهشی فوق‌العاده، تعداد ۱۵۶۳ سند تک‌برگ را اخذ کردند که این مهم در نتیجه ارتقای تعاملات شهرداری با سازمان ثبت به‌دست‌آمده است.

لازم به توضیح است، سازمان املاک و مستغلات با اخذ ۶۲۷ سند، منطقه ۱۸ با اخذ ۲۳۱ سند، منطقه ۱۵ با اخذ ۱۴۹ سند و منطقه ۸ با اخذ ۱۴۴ سند در سال ۱۴۰۴ به ترتیب بیشترین تعداد اسناد تک برگی را اخذ کرده‌اند.

انارکی محمدی تأکید کرد که این روند تا تعیین تکلیف نهایی تمامی املاک باقی‌مانده با قدرت ادامه خواهد داشت تا به طور کامل ریسک‌های حقوقی مربوط به تصرفات غیرقانونی در سطح شهر حذف شود.

برچسب ها: شهرداری ، املاک و مستغلات
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