سرمربی تیم ملی فوتبال کره جنوبی پس از ناکامی در جام جهانی ۲۰۲۶ از سمت خود استعفاء کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرمربی تیم فوتبال کره جنوبی که با ۱ پیروزی و ۲ شکست از رسیدن به مرحله حذفی بازماند تا سرمربی این تیم از سمت خود کنار برود.

ساعاتی بعد از حذف تیم ملی کره جنوبی از جام جهانی، هونگ میونگ-بو، سرمربی تیم ملی، با برگزاری نشستی خبری ضمن عذرخواهی از مردم کره، از سمت خود کناره گیری کرد. حذف تیم ملی کره جنوبی از جام جهانی ۲۰۲۶ موج بزرگی از انتقاد‌ها را در این کشور به راه انداخته و حالا هم سرمربی و هم فدراسیون فوتبال کره زیر فشار شدید افکار عمومی قرار دارند.

اگر چه تیم ملی فوتبال هنوز به کشور بازنگشته است، اما انتظار می‌رود کادر فنی تیم ملی برای حذف از جام جهانی آنهم در شرایطی که برای اولین بار با ۴۸ تیم برگزار و شانس صعود تیم‌ها افزایش یافته بود.

بن بست تاکتیکی تیم ملی در ۳ بازی در جام جهانی مشهود بود و انتظار می‌رود یک تیم ملی جوان با کادر فنی مجرب برای جام ملت‌ها تیم ملی را هدایت کند.