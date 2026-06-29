باشگاه خبرنگاران جوان - غلامپور کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان امروز دوشنبه ابری و بارانی به ویژه در ساعات بعدازظهر در غرب و ارتفاعات استان با رگبار باران همراه خواهد بود.

او با اشاره به اینکه فردا سه شنبه از میزان ناپایداری‌ها کاسته می‌شود، افزود: از اواخر وقت سه شنبه تا چهارشنبه با عبور موج از منطقه ابتدا منطقه غربی استان با رگبار باران همراه خواهد بود که به تدریج به مناطق مرکزی و شرقی استان هم گسترش می‌یابد.

غلامپور گفت: چهارشنبه علاوه بر هوای خنک رگبار، رعد وبرق وزش باد در استان پیش بینی می‌شود و میزان بارش‌ها طی این مدت در ارتفاعات استان بیشترخواهد بود.

کارشناس ادراه کل هواشناسی مازندران افزود: بیشترین بارندگی سفید آب تنکابن با ۳۱ و لیماک رامسر با ۲۴ میلیمتر همچنین دیروز گلوگاه با ۲۸ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و صبح امروز دلیر چالوس با ۸ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان گزارش شد.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای مازندران