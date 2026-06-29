باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران در راستای ارتقای دانش تخصصی فعالان حوزه مالی و حسابداری و آشنایی علاقه‌مندان با آخرین قوانین و فرصت‌های حرفه‌ای، دو همایش تخصصی و کاربردی را در تیرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌کند.

نخستین همایش با عنوان «تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی» روز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ برگزار خواهد شد. در این همایش، شرکت‌کنندگان با اصول و مراحل تنظیم اظهارنامه مالیاتی، نکات کلیدی ارسال اظهارنامه و الزامات قانونی مرتبط آشنا می‌شوند.

همچنین همایش «آشنایی با سامانه مؤدیان و تکالیف جدید مالیاتی» روز پنج‌شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۴ الی ۱۸ برگزار می‌شود. این برنامه با هدف تشریح آخرین تغییرات قوانین مالیاتی، نحوه کار با سامانه مؤدیان و آشنایی با تکالیف قانونی جدید برای مؤدیان و فعالان اقتصادی طراحی شده است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این رویداد‌ها می‌توانند به پایگاه اینترنتی www.jtt.ir مراجعه کرده یا با شماره ۰۲۱۸۴۶۵۰ تماس بگیرند.

محل برگزاری همایش‌ها تهران، بلوار کشاورز، بین خیابان نادری و فلسطین، پلاک ۱۱۸ سالن همایش‌های معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران است.



