شهروندخبرنگار ما تصاویری از برپایی مراسم سوگواری کاروان عزاداری مسجد وحدت به مناسبت دوازدهمین روز از ماه محرم را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هر ساله در ایام ماه محرم اقصی نقاط کشورمان مجالس سوگواری حسینی با هدف پاسداشت مقام و منزلت سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش برپا می‌شود تا به ساحت مقدس شهدای دشت کربلا اباعبدالله الحسین (ع) ادای احترام کنند. به همین مناسبت در دوازدهمین روز از ماه محرم کاروان عزاداری مسجد وحدت شهر تهران با راه اندازی دسته جات عزاداری و تعزیه خوانی و مداحی مراسم سوگواری و عزاداری برگزار کردند.

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منبع: شهروندخبرنگار - تهران

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