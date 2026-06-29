بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی گیلان، نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده تضعیف سامانه بارشی در منطقه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده تضعیف سامانه بارشی در منطقه است؛ بنابراین آسمانی کمی تا نیمه ابری و مه‌آلود، بعضی ساعت‌ها وزش باد (پاره‌ای نواحی موقتی شدید) تا چهارشنبه ۱۰ تیر ماه مورد انتظار است.

طی این مدت، گاهی با شکل گیری ناپایداری‌های موقتی، شرایط برای افزایش ابر و در بعضی مناطق رگبار و رعد و برق (موقتی شدید) فراهم می‌شود.

پنجشنبه ۱۱ و جمعه ۱۲ تیر ماه هم با استقرار هوای غالبا پایدار، افزایش نسبی دما مورد انتظار است.

همچنین شرایط دریای خزر برای شنا طی امروز و فردا (دوشنبه ۸ و سه شنبه ۹ تیر ماه) گاهی با احتیاط مناسب پیش بینی شده است.

برچسب ها: هواشناسی گیلان ، سامانه بارشی
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