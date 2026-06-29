عضو هیئت علمی بینایی‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در حال حاضر عیوب انکساری از شایع‌ترین بیماری‌های چشمی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم -  فروزان نارویی نوری عضو هیئت علمی گروه بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر شایع‌ترین بیماری‌های چشمی، عیوب انکساری در ایران و دنیا است. با توجه به مدرن و صنعتی شدن جوامع استفاده از تلفن همراه و رایانه بالا رفته و بیماری نزدیک بینی چشم را افزایش داده است. 

به گفته وی، بینایی‌سنجی‌ها، اصلاح غیر جراحی اختلالات چشم، انحراف غیر فلجی چشم، غربالگری و تشخیص اولیه آب مروارید و ‌بیماری‌های شبکیه و آب سیاه را بررسی و درمان می‌کنند. 

فروزان نارویی تصریح کرد: یکی از وظایف بینایی‌سنجی‌ها تعیین نمره عینک و شدت بیماری‌های چشم مانند عیوب انکساری و آب مروارید و همچنین آب سیاه در بین بیماران است.

 نوری تاکید کرد: اپتومتریست‌ها به اصلاح عیوب انکساری و ارزیابی بیماری‌ها می‌پردازند. در حال حاضر بینایی سنج ها اختلالات بینایی را بررسی و مراقبت های اولیه از چشم را بر عهده دارند.

برچسب ها: عیوب انکساری ، بیماری چشمی
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