باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدیمقدم - فروزان نارویی نوری عضو هیئت علمی گروه بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر شایعترین بیماریهای چشمی، عیوب انکساری در ایران و دنیا است. با توجه به مدرن و صنعتی شدن جوامع استفاده از تلفن همراه و رایانه بالا رفته و بیماری نزدیک بینی چشم را افزایش داده است.
به گفته وی، بیناییسنجیها، اصلاح غیر جراحی اختلالات چشم، انحراف غیر فلجی چشم، غربالگری و تشخیص اولیه آب مروارید و بیماریهای شبکیه و آب سیاه را بررسی و درمان میکنند.
فروزان نارویی تصریح کرد: یکی از وظایف بیناییسنجیها تعیین نمره عینک و شدت بیماریهای چشم مانند عیوب انکساری و آب مروارید و همچنین آب سیاه در بین بیماران است.
نوری تاکید کرد: اپتومتریستها به اصلاح عیوب انکساری و ارزیابی بیماریها میپردازند. در حال حاضر بینایی سنج ها اختلالات بینایی را بررسی و مراقبت های اولیه از چشم را بر عهده دارند.