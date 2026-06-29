تیم ملی والیبال ایران پس از پایان هفته دوم با دو پیروزی برابر کوبا و آرژانتین و ۶ شکست در جایگاه چهاردهم ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دوم رقابتهای لیگ ملتهای ۲۰۲۶ والیبال با سه شکست و یک پیروزی برای ایران به پایان رسید. ملیپوشان والیبال مقابل تیمهای فرانسه، آمریکا و ژاپن شکست خوردند و در آخرین بازی مقابل کوبا به پیروزی رسیدند و از خطر سقوط در لیگ ملتها نجات پیدا کردند.
تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی برابر کوبا، در رنکینگ ردهبندی لیگ ملتها صعود کرد و در جایگاه چهاردهم قرار گرفت. پیش از پیروزی برابر کوبا، ایران در جایگاه شانزدهم قرار داشت و با این پیروزی دو پله صعود کرد. شاگردان پیاتزا در هفته اول رقابتهای لیگ ملتهای والیبال برابر تیمهای برزیل، بلژیک، بلغارستان شکست خورد و تنها مقابل آرژانتین پیروز شد. تیم ملی والیبال از ۸ بازی در لیگ ملتها تاکنون دو پیروزی به دست آورده است.
جدول لیگ ملتها در پایان هفته دوم لیگ ملتها در گروه مردان به این شکل است:
ژاپن ۸ برد و ۲۰ امتیاز
آمریکا ۶ برد و ۱۹ امتیاز
لهستان ۶ برد و ۱۷ امتیاز
اسلوونی ۶ برد و ۱۴ امتیاز
اوکراین پنج برد و ۱۶ امتیاز
ایتالیا پنج برد و ۱۶ امتیاز
ترکیه پنج برد و ۱۴ امتیاز
بلغارستان پنج برد و ۱۴ امتیاز
برزیل پنج برد و ۱۳ امتیاز
آلمان چهار برد و ۱۲ امتیاز
صربستان چهار برد و ۱۲ امتیاز
فرانسه چهار برد و ۱۰ امتیاز
بلژیک سه برد و ۹ امتیاز
ایران دو برد و ۹ امتیاز
آرژانتین دو برد و ۷ امتیاز
کانادا یک برد و ۸ امتیاز
چین یک برد و ۴ امتیاز
کوبا بدون برد و دو امتیاز
هفته سوم لیگ ملتها از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) با ۳۶ مسابقه پیگیری خواهد شد و تیم ایران در بلگراد با تیمهای اوکراین (۲۴ تیر)، آلمان (۲۵ تیر)، اسلوونی (۲۶ تیر) و ترکیه (۲۸ تیر) بازی دارد.