تیم ملی والیبال ایران پس از پایان هفته دوم با دو پیروزی برابر کوبا و آرژانتین و ۶ شکست در جایگاه چهاردهم ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دوم رقابت‌های لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال با سه شکست و یک پیروزی برای ایران به پایان رسید. ملی‌پوشان والیبال مقابل تیم‌های فرانسه، آمریکا و ژاپن شکست خوردند و در آخرین بازی مقابل کوبا به پیروزی رسیدند و از خطر سقوط در لیگ ملت‌ها نجات پیدا کردند.

تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی برابر کوبا، در رنکینگ رده‌بندی لیگ ملت‌ها صعود کرد و در جایگاه چهاردهم قرار گرفت. پیش از پیروزی برابر کوبا، ایران در جایگاه شانزدهم قرار داشت و با این پیروزی دو پله صعود کرد. شاگردان پیاتزا در هفته اول رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال برابر تیم‌های برزیل، بلژیک، بلغارستان شکست خورد و تنها مقابل آرژانتین پیروز شد. تیم ملی والیبال از ۸ بازی در لیگ ملت‌ها تاکنون دو پیروزی به دست آورده است.

جدول لیگ ملت‌ها در پایان هفته دوم لیگ ملت‌ها در گروه مردان به این شکل است:

ژاپن ۸ برد و ۲۰ امتیاز

آمریکا ۶ برد و ۱۹ امتیاز

لهستان ۶ برد و ۱۷ امتیاز

اسلوونی ۶ برد و ۱۴ امتیاز

اوکراین پنج برد و ۱۶ امتیاز

ایتالیا پنج برد و ۱۶ امتیاز

ترکیه پنج برد و ۱۴ امتیاز

بلغارستان پنج برد و ۱۴ امتیاز

برزیل پنج برد و ۱۳ امتیاز

آلمان چهار برد و ۱۲ امتیاز

صربستان چهار برد و ۱۲ امتیاز

فرانسه چهار برد و ۱۰ امتیاز

بلژیک سه برد و ۹ امتیاز

ایران دو برد و ۹ امتیاز

آرژانتین دو برد و ۷ امتیاز

کانادا یک برد و ۸ امتیاز

چین یک برد و ۴ امتیاز

کوبا بدون برد و دو امتیاز

هفته سوم لیگ ملت‌ها از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) با ۳۶ مسابقه پیگیری خواهد شد و تیم ایران در بلگراد با تیم‌های اوکراین (۲۴ تیر)، آلمان (۲۵ تیر)، اسلوونی (۲۶ تیر) و ترکیه (۲۸ تیر) بازی دارد.

برچسب ها: لیگ ملت های والیبال ، تیم ملی والیبال
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