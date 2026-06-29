باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره الزام اعطای گواهینامه موتورسیکلت به بانوان گفت: استفاده از هر نوع وسیله نقلیه موتوری اعم از موتورسیکلت، خودرو و حتی برخی ادوات کشاورزی، مستلزم داشتن گواهینامه رانندگی است.
این نماینده مجلس میگوید درخصوص موتور و ماشین با توجه به شرایط و چالشهای موجود در کشور، تمامی افرادی که قصد رانندگی با این وسایل نقیله را دارند، اعم از زنان و مردان، باید گواهینامه دریافت کنند.
نماینده مردم خدابنده در مجلس اظهار کرد: نکته قابل توجه آن است که در قوانین جاری کشور، هیچگونه ممنوعیت یا تفکیک جنسیتی درخصوص صدور گواهینامه رانندگی پیشبینی نشده است. قانون صرفاً از «صدور گواهینامه» سخن گفته و میان زنان و مردان تفاوتی قائل نشده است.
بیگدلی تصریح کرد: همانگونه که بانوان میتوانند برای رانندگی با خودروهای سبک و یا حتی وسایل نقلیه سنگین ازجمله اتوبوس، گواهینامه دریافت کنند، درخصوص سایر انواع گواهینامه نیز منعی در متن قانون مشاهده نمیشود از اینرو، این موضوع بیش از آنکه نیازمند اصلاح قانون باشد، مستلزم تعیین تکلیف از طرف پلیس راهور است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: از طرف دیگر، براساس برخی دیدگاههای مطرحشده، از نظر شرعی تنها در صورتی ممکن است ایرادی وارد شود که استفاده از موتورسیکلت موجب بروز مشکلاتی در رعایت حجاب و یا پوشش بانوان شود. با این حال، اگر جامعه به این موضوع نیاز داشته باشد که به نظر میرسد چنین نیازی وجود دارد لازم است سازوکارهای قانونی و اجرایی مناسب برای آن پیشبینی و اجرا شود.
نماینده مردم خدابنده در مجلس بیان کرد: درخصوص تصویب این قانون باید گفت که در قوانین موجود، ممنوعیتی در این زمینه تصریح نشده است بنابراین در صورت وجود ابهام، میتوان با یک استفساریه و از طریق معاونت قوانین و مراجع ذیصلاح نسبت به تفسیر و تطبیق مقررات اقدام کرد. با این حال، اگر دولت تشخیص دهد که برای رفع هرگونه ابهام، تصویب قانون جدید ضروری است، میتواند لایحهای در این خصوص به مجلس شورای اسلامی ارائه کند تا موضوع در فرآیند قانونگذاری بررسی و تعیین تکلیف شود.