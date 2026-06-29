نماینده مجلس می‌گوید در صورتی ممکن است از نظر شرعی اعطای گواهی‌نامه موتور به بانوان با ایراد مواجه شود که موجب بروز مشکلاتی در رعایت حجاب شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره الزام اعطای گواهی‌نامه موتورسیکلت به بانوان گفت: استفاده از هر نوع وسیله نقلیه موتوری اعم از موتورسیکلت، خودرو و حتی برخی ادوات کشاورزی، مستلزم داشتن گواهینامه رانندگی است. 

این نماینده مجلس می‌گوید درخصوص موتور و ماشین با توجه به شرایط و چالش‌های موجود در کشور، تمامی افرادی که قصد رانندگی با این وسایل نقیله را دارند، اعم از زنان و مردان، باید گواهی‌نامه دریافت کنند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس اظهار کرد: نکته قابل توجه آن است که در قوانین جاری کشور، هیچ‌گونه ممنوعیت یا تفکیک جنسیتی درخصوص صدور گواهی‌نامه رانندگی پیش‌بینی نشده است. قانون صرفاً از «صدور گواهی‌نامه» سخن گفته و میان زنان و مردان تفاوتی قائل نشده است. 

بیگدلی تصریح کرد: همان‌گونه که بانوان می‌توانند برای رانندگی با خودروهای سبک و یا حتی وسایل نقلیه سنگین ازجمله اتوبوس، گواهی‌نامه دریافت کنند، درخصوص سایر انواع گواهی‌نامه نیز منعی در متن قانون مشاهده نمی‌شود از این‌رو، این موضوع بیش از آنکه نیازمند اصلاح قانون باشد، مستلزم تعیین تکلیف از طرف پلیس راهور است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: از طرف دیگر، براساس برخی دیدگاه‌های مطرح‌شده، از نظر شرعی تنها در صورتی ممکن است ایرادی وارد شود که استفاده از موتورسیکلت موجب بروز مشکلاتی در رعایت حجاب و یا پوشش بانوان شود. با این حال، اگر جامعه به این موضوع نیاز داشته باشد که به نظر می‌رسد چنین نیازی وجود دارد لازم است سازوکارهای قانونی و اجرایی مناسب برای آن پیش‌بینی و اجرا شود.

نماینده مردم خدابنده در مجلس بیان کرد: درخصوص تصویب این قانون باید گفت که در قوانین موجود، ممنوعیتی در این زمینه تصریح نشده است بنابراین در صورت وجود ابهام، می‌توان با یک استفساریه و از طریق معاونت قوانین و مراجع ذی‌صلاح نسبت به تفسیر و تطبیق مقررات اقدام کرد. با این حال، اگر دولت تشخیص دهد که برای رفع هرگونه ابهام، تصویب قانون جدید ضروری است، می‌تواند لایحه‌ای در این خصوص به مجلس شورای اسلامی ارائه کند تا موضوع در فرآیند قانون‌گذاری بررسی و تعیین تکلیف شود.

 

برچسب ها: گواهینامه موتورسیکلت ، گواهینامه رانندگی ، گواهینامه رانندگی برای زنان ، موتورسواری بانوان
خبرهای مرتبط
بیگدلی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
طرح ساماندهی کارکنان دولت به‌زودی تعیین تکلیف می‌شود/ قانون تبدیل وضعیت ایثارگری باید اجرا شود
بیگدلی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
تغییر ساعت رسمی کشور یک مُسَکِّن موقت برای حل ناترازی انرژی است
بیگدلی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
لایحه ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی با بالاترین رای در مجلس رد خواهد شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۸
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۶ ۰۸ تير ۱۴۰۵
چقدر هم که بعضی از زنان و دخترانتان به مسائل شرعی پایبندند
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۱ ۰۸ تير ۱۴۰۵
الان که همشون بی حجاب هستن و پاچه ها تا زیر زانو میاد بالا و همه موتوریها و ماشینها خیره به اون. زن با حجاب که اصلا پشت موتور نمیشینه.
۸
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۴ ۰۸ تير ۱۴۰۵
الآن پرو پاچه را میریزن بیرون سوار میشن
۶
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Bsh
۱۷:۴۶ ۰۸ تير ۱۴۰۵
آزاد بشه من جزو اولین نفرا هستم که باموتور یا دوچرخه گهگاهی برم سر کار هرصبح کلی ماشین نبود جای پارک ظهر بافرمون و صندلی داغ راهی خونه باید بشیم تو اوج خستگی
۴
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۶ ۰۸ تير ۱۴۰۵
به مسائل شرعی و فقهی قضیه کار ندارم ولی عقل حکم می کند این طور مسائل باید در فضایی انجام شود که فضای حاکم بر جامعه دینی باشد و مردم مقید باشند اما وقتی شما جامعه را رها کرده اید و عده ای خیابان را با اتاق خواب یکی گرفته اند چنین کارهایی جز به بدتر کردن فضا و خراب تر کردن وضع نمی انجامد.
۷
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۳:۴۹ ۰۸ تير ۱۴۰۵
ماشین کم بود موتور هم اضافه شد
۱۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۱ ۰۸ تير ۱۴۰۵
کاملا درسته .
۹
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۷:۲۶ ۰۸ تير ۱۴۰۵
تو گواهینامه بنویسید با چادر موتورسواری کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۸ ۰۸ تير ۱۴۰۵
باید یکی از شرایط دریافت گواهینامه رانندگی رعایت حجاب در خور باشد
۱۱
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد سلیمانی
۱۱:۰۳ ۰۸ تير ۱۴۰۵
عجب
۱۰
۲۳
پاسخ دادن
تلخ؛ مثل برخورد مستقیم موشک تاماهاوک به ماکان نصیری ۷ ساله
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۹ تیر
آخرین تمهیدات آیین تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران
نخست‌وزیر ارمنستان برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر انقلاب به ایران می‌آید
بازدید عراقچی از نمایشگاه شهدای ناو دنا و دیدار با دریادار ایرانی
دستمان روی ماشه است/ آمادگی ایران برای گسترش همکاری‌های دفاعی با قطر
ارجاع پرونده تخلف یک بانک دولتی به دادسرای دیوان محاسبات
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و فرانسه
بیش از ۳۰ کشور آمادگی خود را برای حضور در مراسم رهبر شهید اعلام کرده‌اند
آخرین اخبار
بیش از ۳۰ کشور آمادگی خود را برای حضور در مراسم رهبر شهید اعلام کرده‌اند
بازدید عراقچی از نمایشگاه شهدای ناو دنا و دیدار با دریادار ایرانی
آخرین تمهیدات آیین تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران
دستمان روی ماشه است/ آمادگی ایران برای گسترش همکاری‌های دفاعی با قطر
ارجاع پرونده تخلف یک بانک دولتی به دادسرای دیوان محاسبات
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و فرانسه
تلخ؛ مثل برخورد مستقیم موشک تاماهاوک به ماکان نصیری ۷ ساله
نخست‌وزیر ارمنستان برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر انقلاب به ایران می‌آید
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۹ تیر
پزشکیان: آمریکا به تفاهم‌نامه پایبند باشد، ما هم به تعهداتمان عمل می‌کنیم
معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه طی سانحه رانندگی درگذشت
طرح جایگاه وداع با رهبر شهید منتشر شد
حدادعادل: رابطه مردم و رهبری در کشور ما با معیار‌های غربی قابل درک نیست
غریب‌آبادی: ایران مصمم است ترتیبات مدیریت تنگه هرمز را با عمان به تفاهم برساند
بقائی: طی روز‌های آتی هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم
آنچه در بانک‌ها رخ داد، نتیجه سهل‌انگاری در امنیت سایبری است
بازدید رئیس جمهور از پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی سازمان ملی استاندارد
غریب‌آبادی: مین‌زدایی تنگه هرمز فقط توسط ایران انجام می‌شود
سفارت ایران: مقدمات مذاکرات با آمریکا در دوحه هنوز آغاز نشده است
عراقچی: همدلی ایران و عراق جلوه‌ای از پیوند‌های عمیق دینی و انسانی میان دو ملت است
جزئیات مراسم تشییع رهبر شهید در عتبات عراق؛ محور گفت‌وگوی عراقچی و استاندار کربلا
برنامه‌های ارتش در مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب اعلام شد
بقائی: نجف نماد پیوندهای عمیق فرهنگی و عاطفی ایران و عراق است
غریب‌آبادی: برگزاری مذاکرات فنی برای این هفته برنامه ریزی نشده بود
عارف: ارتقای امنیت سایبری باید در اولویت باشد
۱۲ سرفصل تبیینی و تحلیلی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی درباره پیام رهبر معظم انقلاب
پزشکیان: رفع تحریم‌های نفتی و پتروشیمی از دستاورد‌های تفاهم‌نامه ایران و آمریکاست