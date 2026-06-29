مدیرکل گمرک لرستان از رشد چشمگیر صادرات استان در سال گذشته خبر داد و گفت: با صادرات ۲۱۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۵۶ میلیون دلار، صادرات لرستان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مهندس حسن حسینی در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: در سال گذشته مجموعاً ۲۱۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۵۶ میلیون دلار از استان لرستان به بازارهای جهانی صادر شده که این میزان نسبت به سال قبل، رشد ۴۰ درصدی را نشان میدهد.
وی با اشاره به تنوع کالاهای صادراتی استان افزود: در حال حاضر ۵۵ قلم کالا از لرستان به ۳۰ کشور جهان صادر میشود که مهمترین آنها شامل محصولات پتروشیمی، خمیر کاغذ، فولاد و ورق فولادی، محصولات کشاورزی و فرآوردههای لبنی است.
مدیرکل گمرک لرستان نقش مناطق ویژه اقتصادی را در توسعه صادرات استان بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: سال گذشته مناطق ویژه اقتصادی ازنا و بروجرد افتتاح شدند که تأثیر قابل توجهی در رونق تولید و افزایش صادرات خواهند داشت. منطقه ویژه اقتصادی ازنا نیز بهویژه در حوزه صادرات مشتقات نفتی، ظرفیتهای ارزشمندی در اختیار استان قرار داده است.
حسینی همچنین از فعال شدن منطقه ویژه اقتصادی خرمآباد در آینده نزدیک خبر داد و افزود: این منطقه به شرکت صنعتی دشت ماهور و بخش خصوصی واگذار شده و با آغاز فعالیت آن، شاهد افزایش تولید و صادرات استان خواهیم بود.
وی با بیان اینکه لرستان از جایگاه ویژهای در کشور برخوردار است، تصریح کرد: در حال حاضر هیچ استانی در کشور دارای سه منطقه ویژه اقتصادی نیست و این یک مزیت مهم برای لرستان محسوب میشود. با بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای دشت ماهور، پیشبینی میشود طی شش ماه آینده میزان صادرات محصولات تولیدی استان افزایش قابل توجهی داشته باشد.
مدیرکل گمرک لرستان در پایان به برنامههای توسعه زیرساختهای تجاری استان اشاره کرد و گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی لرستان و همجواری با چند استان، جانمایی بندر خشک در استان انجام شده و در حال حاضر تأمین اعتبار برای آغاز اجرای این پروژه در دستور کار قرار دارد؛ طرحی که میتواند نقش مهمی در کاهش هزینههای حملونقل، تسهیل تجارت و افزایش صادرات لرستان ایفا کند.