رسانه‌های دولتی چین روز دوشنبه گزارش دادند شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، از الکساندر لوکاشنکو، همتای بلاروسی خود، در مهمانسرای دولتی دیائویوتی در پکن میزبانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رسانه‌های دولتی چین روز دوشنبه گزارش دادند که شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، از الکساندر لوکاشنکو، همتای بلاروسی خود، در پکن میزبانی کرد. به گزارش شبکه سی‌جی‌تی‌ان، شی از لوکاشنکو در مهمانسرای دولتی دیائویوتی استقبال کرد، اما جزئیات بیشتری بلافاصله منتشر نشد.

سفر لوکاشنکو به چین پس از آن صورت می‌گیرد که او هفته گذشته با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در اقامتگاه والدای در شمال غرب روسیه گفت‌و‌گو کرد. این دومین سفر لوکاشنکو به پکن از سپتامبر سال گذشته است، زمانی که او در رژه نظامی چین و همچنین نشست سازمان همکاری شانگهای در شهر تیانجین در شمال این کشور شرکت کرد.

چین و بلاروس دارای «مشارکت جامع استراتژیک همه‌weather» هستند و حجم تجارت دوجانبه بین دو کشور در سال گذشته به ۸.۸۶ میلیارد دلار رسید.

منبع: تاس

برچسب ها: رئیس‌جمهور چین ، الکساندر لوکاشنکو
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