باشگاه خبرنگاران جوان - یاسر المسحل، رئیس فدراسیون فوتبال عربستان، بامداد امروز (دوشنبه) از سمت خود کناره‌گیری کرد. این استعفا در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های سعودی، از جمله «سعودی اسپورت»، دوران مدیریت ۶ ساله او را با هزینه‌های ۱۲۰ میلیون دلاری صرفاً برای انتخاب مربیان، بدون هیچ‌گونه دستاورد یا جام قابل توجهی همراه دانسته و او را «بدترین مدیر تاریخ فوتبال عربستان» لقب داده‌اند.

از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۶، تیم ملی عربستان شاهد چهار تغییر در راس کادر فنی خود بوده است. هروه رنار فرانسوی که از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ هدایت تیم را بر عهده داشت، مجموعاً ۱۵ میلیون دلار از فدراسیون دستمزد دریافت کرد. پس از او، روبرتو مانچینی، سرمربی سابق تیم ملی ایتالیا، با قراردادی نجومی به عربستان آمد، اما با وجود دریافت بیش از ۱۰۰ میلیون دلار (شامل دستمزد و غرامت فسخ قرارداد)، نتوانست انتظارات را برآورده سازد.

رنار بار دیگر به نیمکت عربستان بازگشت، اما ناکامی او منجر به اخراجش شد. در نهایت، پیش از جام جهانی، «دونیس یونانی» هدایت تیم را بر عهده گرفت که با کارنامه‌ای ضعیف، فشار افکار عمومی را افزایش داد و او نیز پس از مسابقات از سمت خود استعفا داد. طبق گزارش‌ها، دونیس نیز قراردادی نزدیک به ۵ میلیون دلار با فدراسیون امضا کرده بود.

مجموع این هزینه‌های کلان، بدون کسب هیچ جام یا دستاوردی برای فوتبال عربستان، انتقادات شدیدی را متوجه المسحل کرده است. صفحه خبری «ریاض اسپورت» نیز با انتشار گزارشی، او را «بدترین مدیر تاریخ فوتبال عربستان» معرفی کرده است. این استعفا، نقطه پایانی بر دورانی پرحاشیه و پرسود برای مربیان خارجی، اما در نهایت ناکام برای فوتبال عربستان محسوب می‌شود.

تیم فوتبال عربستان با 2 امتیاز از تساوی با اروگوئه و کیپ ورد و یک شکست مقابل اسپانیا با 2 امتیاز از جام جهانی کنار رفت.