همزمان با موج بی‌سابقه گرما، هجوم فراسوی‌ها به فروشگاه‌های فرانسه برای خرید کولر و پنکه به درگیری و هرج‌ومرج در برخی شعب منجر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در حالی که موج شدید گرما فرانسه را فرا گرفته است، فرانسوی‌ها برای خرید پنکه و کولر به فروشگاه‌های سراسر این کشور هجوم آوردند و درگیری‌هایی رخ داد.

فروشگاه‌های فرانسوی شاهد هرج و مرج مطلق بودند، چرا که خریداران برای به دست آوردن آخرین کولرهای موجود تقلا می‌کردند و می‌جنگیدند، صحنه‌هایی که به عنوان خرید وحشت‌زده توصیف می‌شود.

ویدئو‌ها نشان می‌داد که خریداران در شهر شامبری-له-تور از روی هم بالا می‌روند تا کولر‌ها و پنکه‌ها را از قفسه‌ها قاپ بزنند و در عرض چند ثانیه اجناس را از آنها بگیرند.

این خرید‌های سراسیمه در زمانی صورت می‌گیرد که بیشتر اروپای غربی موج گرمای بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند و دمای هوا در چندین منطقه از فرانسه، اسپانیا و کشور‌های همسایه از ۴۰ درجه سانتیگراد فراتر رفته است. این گرمای شدید منجر به تلفات غم‌انگیز جانی شده است، به طوری که مارینا فراری، وزیر ورزش فرانسه، اعلام کرد که حداقل ۵۵ نفر در سراسر فرانسه پس از آنکه بسیاری برای فرار از دمای شدید به رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و آبراه‌ها پناه بردند، غرق شده‌اند.

از جمله غم‌انگیزترین موارد، مرگ یک کودک ۳ ساله بود که پس از گیر افتادن در داخل یک ماشین در حومه سن گراتین در نزدیکی پاریس، جان خود را از دست داد.

کودک پس از اینکه پدرش از او خواست چرت بزند، سوار ماشین شد، اما قفل ایمنی کودک ماشین به طور خودکار فعال شد و او را در داخل ماشین گیر انداخت، در حالی که دمای بیرون از ۸۵ درجه فارنهایت و فراتر رفته بود. کودک حدود ۴۵ دقیقه بعد در شرایط بحرانی پیدا شد، اما تلاش‌ها برای نجات او بی‌نتیجه ماند.

شرایط گرما، خدمات اورژانس را به نهایت ظرفیت خود رسانده و مقامات پایتخت فرانسه را بر آن داشته است تا محدودیت‌های موقتی برای مصرف الکل در اماکن عمومی اعمال کنند تا موارد اضطراری مرتبط با گرما را کاهش دهند. پاتریس فور، رئیس پلیس پاریس، اعلام کرد که بیمارستان‌ها با ظرفیت کامل بستری هستند و موارد گرمازدگی و کم آبی بدن افزایش یافته است.

موج گرما همچنین زندگی روزمره را در بیشتر اروپا مختل کرد و بیش از ۸۰۰۰ مدرسه در فرانسه را تحت تأثیر قرار داد، باعث تعطیلی جاذبه‌های گردشگری متعدد شد و منجر به گزارش‌هایی از مرگ دام‌های بزرگ شد. در اسپانیا، مقامات محلی حداقل ۲۱۲ مورد مرگ مرتبط با گرما را ثبت کردند که انتظار می‌رود این آمار اولیه افزایش یابد.

منبع: آر تی

برچسب ها: گرما بی سابقه ، گرما در اروپا ، شهروندان فرانسه
خبرهای مرتبط
موج گرمای مرگبار در فرانسه؛ ۱۰۹ فوتی طی ۲۴ ساعت در پاریس ثبت شد
گرم‌ترین روز پاریس منجر به جان باختن ۵۵ نفر شد
فرانسه حدود ۱۰۰۰ مرگ و میر اضافی را در موج گرما ثبت کرده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نقش کلیدی اردن در حملات آمریکا به ایران
افول پارادایم «پیروزی مطلق» نظامی؛ ایران چگونه آمریکا را به میز مذاکره وادار کرد؟
ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا، از بازگشت قریب‌الوقوع خود خبر داد
گزارش نیویورک‌تایمز از اینکه چرا ترامپ دیگر محبوب آمریکایی‌ها نیست؟
تداوم تجاوزات اسرائیل در خاک سوریه با وجود محکومیت اعراب
عمان با «عوارض ترانزیت» بر کشتی‌ها در تنگه هرمز مخالف است
افزایش خطر درگیری مستقیم اروپا با مسکو تا پیش از ۲۰۳۰
کودکان غزه قربانی محاصره رژیم اسرائیل
ونس در برابر روبیو؛ آیا تیم ترامپ بر سر ایران و لبنان دچار تفرقه است؟
از کلینتون تا ترامپ؛ سقوط آزاد قدرت نرم آمریکا/جهان دیگر مجذوب واشنگتن نیست
آخرین اخبار
نماینده سابق کنگره: جنگ تجارت سودآور آمریکا است
ونس در برابر روبیو؛ آیا تیم ترامپ بر سر ایران و لبنان دچار تفرقه است؟
از کلینتون تا ترامپ؛ سقوط آزاد قدرت نرم آمریکا/جهان دیگر مجذوب واشنگتن نیست
اسلواکی: لبنان نباید به «غزه‌ای دیگر» تبدیل شود
نقش کلیدی اردن در حملات آمریکا به ایران
عمان با «عوارض ترانزیت» بر کشتی‌ها در تنگه هرمز مخالف است
کودکان غزه قربانی محاصره رژیم اسرائیل
تداوم تجاوزات اسرائیل در خاک سوریه با وجود محکومیت اعراب
افول پارادایم «پیروزی مطلق» نظامی؛ ایران چگونه آمریکا را به میز مذاکره وادار کرد؟
گزارش نیویورک‌تایمز از اینکه چرا ترامپ دیگر محبوب آمریکایی‌ها نیست؟
ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا، از بازگشت قریب‌الوقوع خود خبر داد
افزایش خطر درگیری مستقیم اروپا با مسکو تا پیش از ۲۰۳۰
ترامپ: نشست دوحه می‌تواند مهم باشد!
چین پرواز هواپیما‌های سبک را ممنوع کرد
امارات ممنوعیت سفر به لبنان را لغو کرد
تخمین سازمان ملل درباره ۱۰ هزار قربانی در زلزله اخیر ونزوئلا
شمار شهدای لبنان افزایش یافت
حضور فرمانده سنتکام در بیروت برای گفت‌و‌گو در مورد توافق اخیر با اسرائیل
قطر فعالیت‌های دریایی غیرتجاری را به حالت تعلیق درآورد
کاتس: هیچ عقب‌نشینی از جنوب لبنان صورت نمی‌گیرد
دیوان عالی آمریکا درخواست تجدیدنظر ترامپ در پرونده فساد اخلاقی را رد کرد
ترکیه حملات رژیم صهیونیستی به سوریه را به شدت محکوم کرد
عمان: کشور‌های خلیج فارس بر سر کاهش تنش توافق دارند
رژیم صهیونیستی ۵۴ کودک فلسطینی را در کرانه باختری به شهادت رسانده است
تیراندازی در آلمان ۵ کشته بر جا گذاشت
ادعای ترامپ: نشست با ایران سه‌شنبه در دوحه برگزار می‌شود
۱.۸ میلیون نفر در ونزوئلا نیازمند کمک هستند
اولین سفر رسمی وزیر خارجه عراق به سوریه
گروهی از یهودیان بلژیک با نامه‌ای سرگشاده خواستار تحریم اسرائیل شدند
نتانیاهو: تهدیدات ترکیه را جدی می‌گیریم