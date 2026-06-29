باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در حالی که موج شدید گرما فرانسه را فرا گرفته است، فرانسویها برای خرید پنکه و کولر به فروشگاههای سراسر این کشور هجوم آوردند و درگیریهایی رخ داد.
فروشگاههای فرانسوی شاهد هرج و مرج مطلق بودند، چرا که خریداران برای به دست آوردن آخرین کولرهای موجود تقلا میکردند و میجنگیدند، صحنههایی که به عنوان خرید وحشتزده توصیف میشود.
ویدئوها نشان میداد که خریداران در شهر شامبری-له-تور از روی هم بالا میروند تا کولرها و پنکهها را از قفسهها قاپ بزنند و در عرض چند ثانیه اجناس را از آنها بگیرند.
این خریدهای سراسیمه در زمانی صورت میگیرد که بیشتر اروپای غربی موج گرمای بیسابقهای را تجربه میکند و دمای هوا در چندین منطقه از فرانسه، اسپانیا و کشورهای همسایه از ۴۰ درجه سانتیگراد فراتر رفته است. این گرمای شدید منجر به تلفات غمانگیز جانی شده است، به طوری که مارینا فراری، وزیر ورزش فرانسه، اعلام کرد که حداقل ۵۵ نفر در سراسر فرانسه پس از آنکه بسیاری برای فرار از دمای شدید به رودخانهها، دریاچهها و آبراهها پناه بردند، غرق شدهاند.
از جمله غمانگیزترین موارد، مرگ یک کودک ۳ ساله بود که پس از گیر افتادن در داخل یک ماشین در حومه سن گراتین در نزدیکی پاریس، جان خود را از دست داد.
کودک پس از اینکه پدرش از او خواست چرت بزند، سوار ماشین شد، اما قفل ایمنی کودک ماشین به طور خودکار فعال شد و او را در داخل ماشین گیر انداخت، در حالی که دمای بیرون از ۸۵ درجه فارنهایت و فراتر رفته بود. کودک حدود ۴۵ دقیقه بعد در شرایط بحرانی پیدا شد، اما تلاشها برای نجات او بینتیجه ماند.
شرایط گرما، خدمات اورژانس را به نهایت ظرفیت خود رسانده و مقامات پایتخت فرانسه را بر آن داشته است تا محدودیتهای موقتی برای مصرف الکل در اماکن عمومی اعمال کنند تا موارد اضطراری مرتبط با گرما را کاهش دهند. پاتریس فور، رئیس پلیس پاریس، اعلام کرد که بیمارستانها با ظرفیت کامل بستری هستند و موارد گرمازدگی و کم آبی بدن افزایش یافته است.
موج گرما همچنین زندگی روزمره را در بیشتر اروپا مختل کرد و بیش از ۸۰۰۰ مدرسه در فرانسه را تحت تأثیر قرار داد، باعث تعطیلی جاذبههای گردشگری متعدد شد و منجر به گزارشهایی از مرگ دامهای بزرگ شد. در اسپانیا، مقامات محلی حداقل ۲۱۲ مورد مرگ مرتبط با گرما را ثبت کردند که انتظار میرود این آمار اولیه افزایش یابد.
منبع: آر تی