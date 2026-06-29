باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام مصطفی سیفیکناری رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران با اشاره به آغاز چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، از برگزاری مرحله منطقهای این رقابتها در پنج منطقه از استان مازندران خبر داد.
او با اعلام جزئیات این رویداد قرآنی، برنامه زمانبندی و مکان برگزاری هر منطقه را به شرح زیر اعلام کرد:
منطقه اول (شهرهای بابل، بابلسر، بندپی، سوادکوه، قائمشهر): این مسابقات روز ۸ تیرماه ۱۴۰۵ در آستانه مقدس امامزاده ابراهیم (ع) بابلسر برگزار خواهد شد.
منطقه دوم (شهرستانهای نکا، بهشهر، گلوگاه): این منطقه میزبان مسابقات برادران در روز ۹ تیر و خواهران در روز ۱۰ تیر خواهد بود که هر دو در سالن ارشاد شهر گلوگاه برگزار میشوند.
منطقه سوم (ساری، جویبار، میاندورود): رقابتهای این منطقه روز ۲۰ تیرماه برگزار میشود. مکان مسابقات برادران، مؤسسه قرآنی لاریم در جویبار و برای خواهران، حسینیه حیدرآباد تعیین شده است.
منطقه چهارم (آمل، لاریجان، بلده، نور، محمودآباد): این مسابقات روز ۲۲ تیرماه به میزبانی محمودآباد برگزار خواهد شد. محل برگزاری برای برادران، سالن ارشاد و برای خواهران، امامزاده قاسم (ع) محمودآباد است.
منطقه پنجم (رامسر، عباسآباد، تنکابن، نوشهر، چالوس): آخرین مرحله منطقهای در روز ۲۳ تیرماه در نوشهر برگزار میشود. برادران در امامزاده سید محمد (ع) و خواهران در مؤسسه قرآنی تازآباد با یکدیگر به رقابت میپردازند.
حجتالاسلام سیفیکناری در پایان با تأکید بر اهمیت این دوره از مسابقات، گفت: تمامی مسابقات رأس ساعت ۸ صبح آغاز خواهد شد و از شرکتکنندگان و علاقهمندان دعوت میشود با رعایت برنامهریزی لازم در این محفل معنوی حضور یابند.
منبع:روابط عمومی اوقاف مازندران