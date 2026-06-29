فرمانده انتظامی استان یزد گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان، ۶۶ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان-سردار احمد نگهبان فرمانده انتظامی استان یزد گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با کار اطلاعاتی از تردد تریلی‌های حامل سوخت فاقد مجوز در کمربندی یزد مطلع شدند.

وی ادامه داد: تیم گشت پلیس امنیت اقتصادی ضمن هماهنگی قضایی، دو دستگاه تریلی نفتکش را متوقف و در بازرسی‌های انجام شده بیش از ۶۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: در این خصوص دو متهم که قصد انتقال محموله سوختی قاچاق از شهر‌های مرکزی به جنوب شرق کشور را داشتند دستگیر و به مقامات قانونی معرفی شدند.