باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی والیبال زنان ایران در ماه‌های اخیر دوره‌ای فشرده از اردو‌ها و رقابت‌های بین‌المللی را پشت سر گذاشت. ملی‌پوشان در این مدت علاوه بر برگزاری اردو‌های آماده‌سازی، بخش مهمی از برنامه تمرینی خود را در قالب اردوی برون‌مرزی در کشور‌های تایلند و فیلیپین دنبال کردند و در سه رویداد رسمی نیز به میدان رفتند. زنان والیبال ایران ابتدا در لیگ قهرمانان زنان آسیا در تایلند تحت عنوان مهرگان نور شرکت کردند، سپس در مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی (کاوا) در نپال موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند و در ادامه در جام والیبال آسیا که به میزبانی فیلیپین برگزار شد، در جایگاه هفتم قرار گرفتند.

ندا پاکدامن نایب‌رئیس بانوان فدراسیون والیبال در تشریح روند آماده‌سازی تیم ملی زنان ایران در ماه‌های اخیر اظهار داشت: با توجه به چشم‌اندازی که فدراسیون برای آینده والیبال بانوان ترسیم کرده، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای حضور در رویداد‌های بین‌المللی در رده‌های سنی مختلف انجام شده است. بر اساس سیاست‌گذاری فدراسیون، قرار بود تیم‌های ملی زیر ۱۸ سال و بزرگسالان در سال جاری حضوری پرقدرت در مسابقات پیش‌رو داشته باشند، اما وقوع جنگ و اتفاقاتی که در ابتدای سال رخ داد و شرایط خاصی که در کشور به وجود آمد، باعث شد آغاز اردو‌های این دو تیم با مقداری تأخیر همراه شود.

وی ادامه داد: روز‌های سختی بود و حتی درباره برگزاری اردو‌ها تردید‌هایی وجود داشت. در نهایت با تدبیر آقای مهندس تقوی، رئیس فدراسیون والیبال، تصمیم بر این شد که فعالیت‌ها در نقطه‌ای امن‌تر ادامه پیدا کند. بر همین اساس مقرر شد بخشی از ساختار فدراسیون و همچنین اردو‌های تیم‌های ملی در استان مازندران مستقر شوند. تیم ملی والیبال زنان از اول فروردین در شهر ساری اردو‌های خود را آغاز کرد و بازیکنان تمرینات فشرده و منظمی را برای حضور در سه رویداد مهم پیش‌رو پشت سر گذاشتند.

پاکدامن با اشاره به شرایط خاص کادر فنی در ابتدای اردو‌ها گفت: تمامی روند برگزاری اردو زیر نظر لی دو هی سرمربی تیم و با مدیریت ایشان انجام شد. با وجود اینکه لی دو هی در آن مقطع در ایران حضور نداشتند، ارتباط ما با سرمربی به صورت مستمر برقرار بود. علیزاده نیز به عنوان کمک اول سرمربی مسئولیت برگزاری اردو را بر عهده داشت و سایر اعضای کادر فنی نیز در تمرینات حضور داشتند. برنامه تمرینات به صورت روزانه از سوی لی اعلام و روند کار را نیز به طور کامل رصد می‌شد تا تمرینات با همان کیفیت مورد نظر ادامه پیدا کند.

نایب‌رئیس بانوان فدراسیون والیبال درباره دشواری‌های اعزام تیم ملی در آن مقطع توضیح داد: شرایط اعزام بسیار سخت بود. تعطیلی سفارت‌ها، محدودیت‌های پروازی و شرایط خاص کشور کار را پیچیده کرده بود. با این حال، مهندس تقوی با پذیرش این مسئولیت سنگین تصمیم گرفت تیم اعزام شود. هماهنگی‌های متعددی از سوی بخش بین‌الملل فدراسیون انجام شد و تا لحظات پایانی نیز مسیر سفر به طور قطعی مشخص نبود. در نهایت تصمیم گرفته شد تیم به صورت زمینی به سمت مرز ترکیه حرکت کند و از آنجا با پرواز راهی بانکوک در کشور تایلند شود. این سفر تقریباً سه روز طول کشید، اما بازیکنان با هدف مشترکی که داشتند این مسیر دشوار را با همدلی پشت سر گذاشتند.

وی درباره نخستین مرحله از اردوی برون‌مرزی تیم گفت: تیم ملی ابتدا در مسابقات لیگ قهرمانان زنان آسیا که در تایلند برگزار شد و با نام تیم مهرگان نور در آن شرکت کردیم، به میدان رفت. این مسابقات به صورت تک‌حذفی برگزار شد و می‌دانستیم رقابت سختی در پیش داریم. نخستین بازی برابر تیم قدرتمند تایلند بود. با توجه به وقفه‌ای که در تمرینات ایجاد شده بود و همچنین نبود سرمربی در کنار تیم در بخشی از این مسیر، بازیکنان هنوز به آمادگی کامل نرسیده بودند و در نهایت نتوانستیم از آن مسابقه پیروز خارج شویم و در همان ابتدای رقابت‌ها از دور مسابقات کنار رفتیم.

پاکدامن ادامه داد: با این حال، با پیگیری‌های فدراسیون و رایزنی‌هایی که با کنفدراسیون والیبال آسیا و فدراسیون جهانی انجام شد، توانستیم شرایطی را فراهم کنیم که تیم ملی در کمپ تیم‌های ملی تایلند یک اردوی ۲۰ روزه برگزار کند. در این مدت بازیکنان زیر نظر کادر فنی تمرینات فشرده صبح و عصر داشتند و هفت مسابقه تدارکاتی نیز با تیم‌های مختلف تایلندی برگزار شد که نقش مهمی در افزایش آمادگی تیم برای حضور در مسابقات آسیای مرکزی ایفا کرد.

وی درباره تقویت کادر فنی تیم نیز گفت: در جریان اردوی تایلند، یک مربی کره‌ای به عنوان کمک جدید به کادر فنی اضافه شد. این مربی که سابقه حضور در تیم ملی کره و فعالیت مربیگری در سطح بالا را داشت، از نظر فنی می‌توانست کمک قابل توجهی به سرمربی تیم کند. حضور ایشان این امکان را فراهم کرد که تمرینات تخصصی‌تری برای برخی بازیکنان برگزار شود. این مربی در اردوی تایلند حضور داشت، اما در مسابقات کاوا در نپال همراه تیم نبود و پس از بازگشت به استرالیا، دوباره در مسابقات جام والیبال آسیا در فیلیپین به تیم ملحق شد.

پاکدامن درباره عملکرد تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی در نپال گفت: تیم ایران در این مسابقات عملکرد بسیار خوبی داشت. یکی از جدی‌ترین حریفان ایران تیم قدرتمند قزاقستان بود. بازی‌های تدارکاتی در تایلند کمک زیادی به شناسایی نقاط ضعف تیم و همچنین افزایش آمادگی روانی بازیکنان کرد. تیم ایران از اول تا هشتم خرداد در نپال حضور داشت و دو بار با قزاقستان روبه‌رو شد. در دیدار نخست با عملکردی بسیار خوب توانستیم سه بر صفر پیروز شویم. در بازی دوم نیز با وجود آنالیز دقیق حریف، بازیکنان با انگیزه و تلاش فراوان توانستند بازی را به سود خود به پایان برسانند. در سایر مسابقات نیز از نظر کیفی برتری محسوسی نسبت به رقبا داشتیم و در نهایت موفق شدیم با اقتدار عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را به دست بیاوریم.

وی در ادامه به مسابقات جام والیبال آسیا در فیلیپین اشاره کرد و گفت: سطح این رقابت‌ها بسیار بالا بود و تیم‌های حاضر از آمادگی خوبی برخوردار بودند. تیم ایران نیز با انگیزه زیادی وارد مسابقات شد و حتی هدف‌گذاری ما حضور در جمع چهار تیم برتر و کسب مدال بود. پیش از آغاز مسابقات، دو دیدار تدارکاتی با تیم میزبان برگزار کردیم که هر دو مسابقه را با اقتدار بردیم و این موضوع باعث افزایش اعتمادبه‌نفس تیم شد.

وی تاکید کرد: با این حال، در نخستین بازی رسمی مقابل اندونزی شرایط آن‌طور که انتظار داشتیم پیش نرفت. خستگی ناشی از اردو‌های طولانی و سفر‌های متعدد، فضای ناآشنای سالن مسابقه و برخی عوامل دیگر باعث شد بازیکنان نتوانند عملکرد واقعی خود را ارائه دهند. به اعتقاد من، سطح واقعی این تیم بسیار بالاتر از آن چیزی بود که در آن مسابقه دیده شد.

پاکدامن ادامه داد: تیم ایران در ادامه رقابت‌ها برابر قزاقستان نیز قرار گرفت؛ تیمی که ترکیب آن تقریباً مشابه مسابقات نپال بود و ایران در آن مسابقات این تیم را شکست داده بود، اما قزاقستان تیمی باتجربه‌تر و از نظر سنی مسن‌تر بود و با آنالیز دقیق‌تری مقابل ایران قرار گرفت. هرچند در آن مسابقه گیم نخست را با اختلاف ۲۵ بر ۱۳ بردیم، اما در نهایت نتیجه بازی را واگذار کردیم و تیم ایران در پایان رقابت‌ها در جایگاه هفتم قرار گرفت.

نایب‌رئیس بانوان فدراسیون والیبال با اشاره به میانگین سنی پایین تیم ملی گفت: این تیم کاملاً جوان است و میانگین سنی بازیکنان حدود ۲۲ سال است. حضور در چنین رقابت‌هایی تجربه بسیار ارزشمندی برای آنها محسوب می‌شود و قطعاً با ادامه این روند و کسب تجربه بیشتر می‌توان در سال‌های آینده نتایج بهتری گرفت.

وی همچنین درباره چالش‌های روحی بازیکنان در اردو‌های طولانی توضیح داد: تیم ملی در مجموع نزدیک به دو ماه خارج از ایران حضور داشت و پیش از آن نیز اردو‌های داخلی برگزار شده بود. دوری از خانواده و شرایط خاصی که در کشور وجود داشت می‌توانست فشار روانی زیادی ایجاد کند. به همین دلیل تلاش کردیم محیطی آرام برای بازیکنان فراهم کنیم تا تمرکز آنها فقط روی تمرین و مسابقه باشد. سعی کردیم تا حد امکان آنها را از حواشی و اخبار دور نگه داریم و با کمک روان‌شناس تیم که به صورت آنلاین با بازیکنان در ارتباط بود، مسائل روحی و ذهنی آنها را مدیریت کنیم.

پاکدامن در پایان درباره برنامه‌های آینده تیم ملی زنان ایران گفت: تیم ملی بزرگسالان ما تیمی جوان است و اگر با برنامه‌ریزی درست پیش برویم می‌توانیم سال‌ها از ظرفیت این بازیکنان استفاده کنیم. حضور خانم لی به عنوان سرمربی در ادامه مسیر قطعی است و اردو‌های تیم ملی به زودی آغاز خواهد شد. همچنین به تشخیص سرمربی، تیم ملی «ب» نیز تشکیل شده تا بتوانیم از تعداد بیشتری از بازیکنان در برنامه‌های آماده‌سازی استفاده کنیم.

وی افزود: هدف ما آماده‌سازی تیم برای حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی آسیا در چین است. تمرینات تیم ملی در اولین مرحله به زودی آغاز می‌شود و خانم لی هم در ادامه به تیم اضافه می‌شوند. تلاش می‌کنیم اردو‌های تیم ملی بدون وقفه ادامه پیدا کند و حتی در کنار برنامه‌های رسمی، دیدار‌های دوستانه بین‌المللی نیز برای افزایش تجربه بازیکنان هماهنگ شود. همچنین مانند سال گذشته برنامه داریم از ظرفیت این بازیکنان در قالب یک تیم در لیگ برتر استفاده کنیم تا زیر نظر سرمربی تیم ملی تجربه بیشتری کسب کنند و با آمادگی بالاتری در رقابت‌های بین‌المللی حضور داشته باشند.