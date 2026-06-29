مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر گفت: پله آخر به مشترکین بسیار پرمصرف تعلق دارد که بیش از دو و نیم برابر الگو مصرف می‌کنند و ۲ درصد کل مشترکین را به خود اختصاص داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور، میثم ایران‌نژاد - عبدالامیر یاقوتی، مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره شکل محاسبه قبوض برق و دسته‌بندی مشترکین توضیحاتی ارائه کرد.

یاقوتی با اشاره به تقسیم‌بندی مشترکین در چهار پله گفت: پله اول شامل مشترکینی است که زیر الگوی مصرف هستند و ۷۵ درصد مشترکین را تشکیل می‌دهند. پله دوم مربوط به مشترکینی است که تا یک و نیم برابر الگو مصرف می‌کنند که ۱۵ درصد مشترکین خانگی هستند. پله سوم شامل مشترکینی با مصرف یک و نیم تا دو و نیم برابر الگو است که ۸ درصد را شامل می‌شوند و پله آخر نیز به مشترکین بسیار پرمصرف تعلق دارد که بیش از دو و نیم برابر الگو مصرف می‌کنند و ۲ درصد کل مشترکین را به خود اختصاص داده‌اند.

او افزود: از لحاظ میزان مصرف انرژی، آن ۲ درصد مشترکینِ پله آخر، ۱۰ درصد مصرف انرژی بخش خانگی را به خود اختصاص می‌دهند. پله سوم (۸ درصد مشترکین) ۱۵ درصد مصرف، پله دوم (۱۵ درصد مشترکین) ۱۹ درصد مصرف و مابقی مشترکین (۷۵ درصد) نیز ۵۲ درصد کل مصرف انرژی را به خود تخصیص می‌دهند.

مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر درباره نظام تعرفه‌گذاری تصریح کرد: نوع تعرفه‌بندی ما به صورت پلکانیِ افزایشی طراحی شده است؛ یعنی هرچه میزان مصرف افزایش یابد، متناسب با پلکان، نرخ نیز افزایش پیدا می‌کند. تفاوت نرخ‌ها در پله‌های مختلف بسیار قابل‌توجه است؛ به طوری که نرخ پله آخر حدود ۵ برابر نرخ تأمین است (تقریباً ۷۵۰۰ تومان)، در حالی که نرخ پله اول حدود ۱۵ صدم نرخ تأمین (تقریباً ۲۲۰ تومان) است.

یاقوتی در پایان تأکید کرد: بنابراین، مشترکینی که در پله آخر قرار می‌گیرند با قبوض بسیار بالایی مواجه هستند و هرچقدر صرفه‌جویی، به‌ویژه در پله‌های بالا انجام شود، طبیعتاً تأثیر بسزایی روی کاهش مبلغ قبض برق خواهد داشت.

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برچسب ها: قبض برق ، قطعی برق ، وزارت نیرو ، توانیر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۰۸ تير ۱۴۰۵
بیا شمیران نو غفاري شمالی وانتی های میوه فروش از تیر برق کابل کشیدن صلواتی ۲۰تا لامپ روشن می‌کنند تا ۱۲ شب کجای کار ایراد داره
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