پلیس فتا فراجا با هشدار نسبت به سوءاستفاده مجرمان سایبری از اختلالات اخیر در خدمات بانکی کشور، از شهروندان خواست مراقب پیام‌های جعلی با موضوع «نصب نسخه جدید همراه‌بانک» باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جواد مختاررضایی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا  با اشاره به ارسال لینک‌های جعلی از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی اظهار کرد: در روزهای اخیر برخی مجرمان سایبری با سوءاستفاده از نگرانی شهروندان نسبت به اختلالات ایجادشده، اقدام به ارسال پیام‌هایی با عناوینی نظیر «به‌روزرسانی همراه‌بانک»، «نصب نسخه جدید» یا «رفع اختلال» کرده و کاربران را به دانلود و نصب نسخه‌های آلوده اپلیکیشن‌های بانکی ترغیب می‌کنند.

وی افزود: این افراد با هدایت کاربران به صفحات جعلی و نصب بدافزارهای مخرب و جاسوسی روی تلفن همراه آنان، زمینه سرقت اطلاعات بانکی، دسترسی غیرمجاز به حساب‌های مالی و برداشت غیرقانونی از حساب شهروندان را فراهم می‌کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا تأکید کرد: شهروندان برای به‌روزرسانی اپلیکیشن‌های بانکی صرفاً به سایت رسمی بانک مربوطه یا مارکت‌های معتبر و مورد تأیید مراجعه کنند و از دانلود هرگونه فایل یا نرم‌افزار از منابع ناشناس و لینک‌های ارسالی در پیامک ها و پیامرسان های داخلی و خارجی خودداری کنند.

سرهنگ مختاررضایی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا مواجهه با جرائم و کلاهبرداری‌های سایبری، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی policefata.ir گزارش کرده یا با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.

برچسب ها: پلیس فتا ، کلاهبرداری سایبری
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