صحنه‌سازی مرد سرایدار بعد از قتل همسرش برای گمراه کردن تیم جنایی بی‌نتیجه ماند و بازداشت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  ساعت ۱۲ ظهر شنبه ۶ تیر، مرد جوانی در تماس با اورژانس از مرگ همسرش خبر داد. وقتی امدادگران راهی محل حادثه شدند که اتاق سرایداری در منطقه اندرزگو بود؛ شوهر این زن گفت: «ساعتی قبل میهمان داشتیم وقتی میهمان‌ها رفتند من هم برای انجام کاری از خانه خارج شدم. زمانی که به خانه برگشتم با جسد همسرم مواجه شدم تصور می‌کنم که سکته کرده باشد.»

با توجه به مشکوک بودن ماجرا موضوع به پلیس اعلام شد، اما وقتی مأموران پلیس راهی محل شدند با دیدن آثار کبودی روی گردن و سر زن جوان فرضیه قتل مطرح شد. از آنجا که شوهر او اصرار داشت همسرش سکته کرده است ماجرا به نظر عجیب می‌آمد بنابراین به دستور بازپرس جنایی وی بازداشت شد. بررسی متخصصان پزشکی قانونی نیز نشان داد که زن جوان بر اثر خفگی جانش را از دست داده است.

با برملا شدن این موضوع بار دیگر تحقیقات از شوهرش صورت گرفت و او که در برابر مدارک پلیسی قرار گرفته بود به قتل اعتراف کرد و گفت: «سرایدار ساختمان هستم و درآمدم زیاد نیست با داشتن همسر و دو فرزند زندگی سختی داشتیم و همسرم هم اصلاً مرا درک نمی‌کرد و خیلی پرتوقع بود از من انتظار داشت پول زیادی خرج کنم. همین مسأله باعث اختلاف ما شده بود روز حادثه هم به محض رفتن میهمان‌های‌مان، دوباره دعوای‌مان شد. من با مشت به سر او ضربه زدم و بعد هم دستم را روی گلو و دهانش گذاشتم به خودم که آمدم متوجه شدم دیگر نفس نمی‌کشد.»

با اعتراف متهم، به دستور بازپرس جنایی، او در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات دراین خصوص ادامه دارد.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: قتل ، اخبار جنایی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۳ ۰۹ تير ۱۴۰۵
زنه موقعی که شوهر میکرد نمیدونست شوهرش فقیره ؟؟؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۶ ۰۸ تير ۱۴۰۵
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۴
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