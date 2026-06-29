نماینده آمریکا در سازمان ملل ادعا کرد ایران به دلیل تلاش برای اخذ عوارض در تنگه هرمز «کاملاً منزوی» شده و اهرم فشار آن بر این آبراه «روز به روز در حال کاهش است».

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مایک والتز، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل، پس از تبادل حملات بین آمریکا و ایران و حملات به دو کشتی در تنگه هرمز، در مصاحبه با فاکس نیوز ادعا کرد که ایران به دلیل تلاش برای اخذ عوارض در تنگه هرمز «کاملاً منزوی» شده است و اهرم فشار آن بر این آبراه «روز به روز در حال کاهش است».

والتز گفت که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در حال ایجاد جایگزین‌هایی هستند و امارات و عربستان سعودی هر دو در حال گسترش خطوط لوله نفتی هستند که از این آبراه عبور نمی‌کنند. وی افزود که ایالات متحده نیز با «سخت‌تر کردن» برخی از پایگاه‌های نظامی خود و احتمالاً انتقال برخی دیگر به زیر زمین، «جایگزین‌هایی برای موقعیت استقرار نظامی خود» در خاورمیانه ایجاد خواهد کرد. به ادعای والتز، این اهرم فشاری که ایران فکر می‌کند دارد، هر هفته سریع‌تر در حال کاهش است.

والتز همچنین گفت که حتی چین نیز با عوارض یا هزینه‌های ترانزیت در تنگه مخالفت کرده و ادعا کرد که عمان نیز پیشنهاد ایران برای کمک به ایجاد زیرساخت‌های لازم را رد کرده است. به گفته وی، ایران در این زمینه کاملاً منزوی است. این دیپلمات آمریکایی به ایران هشدار داد که در مسیر «نابودی مطلق» قرار دارد و صبر ترامپ «تا ابد» ادامه نخواهد یافت.

منبع: الجزیره