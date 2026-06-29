نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی از روکش ۲۰۰ کیلومتر آسفالت از آزادراه تبریز _زنجان تا شهریور امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - فرامرز شهسواری گفت:متاسفانه محور هشترود به تبریز از وضعیت خوبی برخوردار نیست و هر روز شاهد تصادفات و اعتراض رانندگان هستیم و با توجه به اهمیت این محور راهبردی، تصمیمات مقتضی برای تسریع در روند اجرای طرح اتخاذ شده است.

عضو کمیسیون عمران افزود: همچنین مقرر شده است گزارش پیشرفت پروژه به‌ صورت هفتگی به دفتر نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی ارسال شود.

شهسواری ادامه داد: آغاز فعالیت دو پیمانکار جدید در حوزه استان و بهره‌برداری از یک باند آزادراه در محدوده پل بیات تا هشترود که در جنگ رمضان مورد اصابت موشک قرار گرفت تا چند ماه آینده زیر ترافیک قرار خواهد گرفت.