نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی از روکش ۲۰۰ کیلومتر آسفالت از آزادراه تبریز _زنجان تا شهریور امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - فرامرز شهسواری گفت:متاسفانه محور هشترود به تبریز از وضعیت خوبی برخوردار نیست و هر روز شاهد تصادفات و اعتراض رانندگان هستیم و با توجه به اهمیت این محور راهبردی، تصمیمات مقتضی برای تسریع در روند اجرای طرح اتخاذ شده است.

عضو کمیسیون عمران افزود: همچنین مقرر شده است گزارش پیشرفت پروژه به‌ صورت هفتگی به دفتر نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی ارسال شود.

شهسواری ادامه داد: آغاز فعالیت دو پیمانکار جدید در حوزه استان و بهره‌برداری از یک باند آزادراه در محدوده پل بیات تا هشترود که در جنگ رمضان مورد اصابت موشک قرار گرفت تا چند ماه آینده زیر ترافیک قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: روکش آسفالت ، آزادراه تبریز-زنجان
خبرهای مرتبط
تامین اعتبار برای آسفالت راه‌های روستایی و شهری آذرشهر
روکش آسفالت ۸ روستای منطقه مهربان
تامین فوری اعتبار برای بازسازی آزادراه تبریز-زنجان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
واژگونی اتوبوس در ورودی چهرگان شبستر آذربایجان شرقی
آخرین اخبار
واژگونی اتوبوس در ورودی چهرگان شبستر آذربایجان شرقی
راه اندازی خط اتوبوسرانی در فاز چهار شهر جدید سهند
توسعه گردشگری ریلی در منطقه آزادارس/ هم‌افزایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی
آغاز بهسازی آزادراه‌ تبریز - زنجان پس از ۵ سال انتظار