مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و کمیسر‌های اروپایی پیش از نشست ناتو به ترکیه سفر می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به همراه مارتا کوس، کمیسر توسعه این اتحادیه، و مگنوس برونر، کمیسر امور داخلی و مهاجرت، روز‌های ۲۹ و ۳۰ ژوئن به ترکیه سفر خواهند کرد. انتظار می‌رود کالاس، کوس و برونر با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، دیدار کنند. 

این سفر پیش از نشست ناتو در آنکارا که قرار است در ۷ و ۸ ژوئیه برگزار شود، صورت می‌گیرد.

اتحادیه اروپا در بیانیه روز یکشنبه خود اعلام کرد که این سفر فرصتی برای بررسی روابط ترکیه و اتحادیه اروپا، گفت‌و‌گو درباره چالش‌های مشترک در محیط ژئوپلیتیکی و کشف راه‌های جدید همکاری خواهد بود. ترکیه یک کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا و یک متحد ناتو محسوب می‌شود.

این دومین سفر رسمی کالاس به ترکیه خواهد بود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، نشست ناتو
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