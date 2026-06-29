باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به همراه مارتا کوس، کمیسر توسعه این اتحادیه، و مگنوس برونر، کمیسر امور داخلی و مهاجرت، روز‌های ۲۹ و ۳۰ ژوئن به ترکیه سفر خواهند کرد. انتظار می‌رود کالاس، کوس و برونر با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، دیدار کنند.

این سفر پیش از نشست ناتو در آنکارا که قرار است در ۷ و ۸ ژوئیه برگزار شود، صورت می‌گیرد.

اتحادیه اروپا در بیانیه روز یکشنبه خود اعلام کرد که این سفر فرصتی برای بررسی روابط ترکیه و اتحادیه اروپا، گفت‌و‌گو درباره چالش‌های مشترک در محیط ژئوپلیتیکی و کشف راه‌های جدید همکاری خواهد بود. ترکیه یک کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا و یک متحد ناتو محسوب می‌شود.

این دومین سفر رسمی کالاس به ترکیه خواهد بود.

منبع: آناتولی