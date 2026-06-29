باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بهسادگی میتوان میزان نارضایتی حاکم بر «عینالتینه» (پارلمان لبنان) را پس از «توافق چارچوب» که از سوی دولت تحت سلطه غرب در لبنان با رژیم تروریستی اسرائیل در واشنگتن و با نظارت آمریکا امضا شد، احساس کرد. نشانه روشن این نارضایتی نیز قطع ارتباط با بعبدا (کاخ ریاست جمهوری لبنان) و سخن نبیه بری، رئیس پارلمان درباره رابطه با جوزف عون، رئیسجمهور است: «او با من تماس نمیگیرد و من هم با او تماس نمیگیرم.»
فراتر از بیانیههای رسمی و ادبیات دیپلماتیک، خطای اصلیای که از سوی دولت تحت سلطه رخ داده، عبور از اصولی است که بری همواره بر آن تأکید داشته است؛ اصولی که بر این اساس استوار است که هرگونه مذاکره با دشمن اسرائیلی باید در چارچوب ضوابط سختگیرانه ملی باقی بماند و به سکویی برای اعطای امتیازات سیاسی به اشغالگری تبدیل نشود؛ امتیازاتی که اسرائیل در میدان نبرد از بهدست آوردن آنها ناتوان بوده است.
از نگاه رئیس پارلمان، هیچ روند مذاکرهای نباید از اولویت مطلق یعنی وادار کردن رژیم تروریستی اسرائیل به عقبنشینی کامل از اراضی اشغالی لبنان، توقف تجاوزها، آزادی اسرا و بازگشت ساکنان جنوب به روستاهایشان عبور کند، پیش از آنکه وارد هرگونه بحث دیگری شود. اما به گفته او، چارچوبی که از مذاکرات واشنگتن خارج شد، این اولویتها را وارونه کرده و راه را برای گره زدن عقبنشینی به مجموعهای از شروط سیاسی و امنیتی باز کرده که ممکن است اجرای آنها سالها طول بکشد، بدون هیچ ضمانتی برای الزام دشمن به اجرای تعهداتش.
بری در گفتوگو با روزنامه «الاخبار» این توافق را «دیکتهها» توصیف کرد و آن را ده برابر بدتر از توافق ۱۷ مه ۱۹۸۳ دانست؛ توافقی که خود او از سران اصلی مقابله سیاسی و مردمی برای لغو آن بود.
او تاکید کرد خطرناکترین بخش این توافق تنها محتوای سیاسی آن نیست، بلکه تلاشهایی است که ممکن است برای ایجاد شکافهای داخلی و کشاندن لبنانیها به رویارویی با یکدیگر صورت گیرد؛ امری که به نفع رژیم تروریستی اسرائیل تمام میشود. او گفت مقابله با این روند باید در چارچوبهای قانونی، سیاسی و ملی باقی بماند و تاکید کرد: «این توافق پیش نخواهد رفت و اجرا نخواهد شد.»
بری همچنین معتقد است تنها فرصت واقعی لبنان برای گرفتن حقوق خود و وادار کردن رژیم تروریستی اسرائیل به عقبنشینی کامل، در مسیر مذاکره آمریکایی–ایرانی قرار دارد؛ مسیری که به گفته او تنها چارچوبی است که میتواند موازنههایی ایجاد کند که اشغالگران را به اجرای تعهداتش وادار کند. او هرگونه جداسازی پرونده لبنان از این مسیر یا رفتن به مذاکرات جداگانه با رژیم تروریستی اسرائیل تحت شروط آمریکا و این رژیم را تنها موجب طولانی شدن اشغال و تثبیت واقعیتهای جدید به ضرر لبنان دانست.
در مورد شایعات مربوط به برکناری ژنرال رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان، بری موضعی قاطع گرفت و گفت: «کسی با این چیزها شوخی نکند و کسی با ارتش بازی نکند.» او تأکید کرد ارتش «خط قرمز» است و یکی از ستونهای ثبات ملی و تضمینکننده اصلی صلح داخلی به شمار میرود.
بری پس از امضای توافق نیز بیانیهای کوتاه صادر کرد و مردم لبنان را نسبت به خطر فتنه هشدار داد و گفت: «ای مردم لبنان، تمام لبنان، این فتنه است!» او با استناد به سخن امام علی (ع) گفت: «در فتنه مانند شتر جوان باش؛ نه سواری دهد و نه دوشیده شود.» برخی محافل این بیانیه را کمتنشتر از حد انتظار دانستند، اما او در پاسخ گفت: «وقتی میگویم فتنه است، دیگر چه بگویم؟ آیا باید فحش بدهم؟» و تاکید کرد توصیف «فتنه» بالاترین سطح هشدار سیاسی است، زیرا این موضوع صرفا اختلاف سیاسی نیست، بلکه خطری برای وحدت لبنان است.
منبع: الاخبار