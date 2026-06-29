باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان با اشاره به تحولات و حوادث ماههای اخیر، از ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان قدردانی کرد و گفت: در جنگ اخیر برغم اینکه دشمنان رهبری عظیمالشأن، وزرا، فرماندهان، جمعی از نخبگان و حتی دانشآموزان ما را به شهادت رساندند، اما مردم، نیروهای مسلح و دولت با اقتدار در کنار یکدیگر از کشور صیانت کردند و اجازه تحقق اهداف آنان را ندادند.
پزشکیان با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی تمامی ظرفیتهای خود را برای ایجاد بیثباتی در کشور به کار گرفتند، افزود: تصور آنان این بود که با ایجاد فشار اقتصادی و برهم زدن شرایط داخلی، ایران دچار فروپاشی خواهد شد، اما مردم با حضور و حمایت خود از کشور، این محاسبات را ناکام گذاشتند و خداوند متعال نیز یاریگر ملت ایران بود.
وی با اشاره به آمادگیهای پیشبینیشده از سوی دولت برای مواجهه با شرایط خاص و فشارهای احتمالی اظهار کرد: دشمنان تلاش کردند با هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی کشور از جمله کارخانهها، منابع و ظرفیتهای تولید گاز، صنایع فولاد و پتروشیمی، روند توسعه و تولید را مختل کنند. همچنین با اعمال محدودیت در فروش نفت به دنبال ایجاد بیکاری و تشدید مشکلات اقتصادی بودند، اما اراده ملت ایران و مشیت الهی بر استمرار مسیر پیشرفت و سربلندی کشور قرار گرفت.
رئیسجمهور توافق اخیر را دستاوردی مهم برای ملت ایران توصیف کرد و گفت: این توافق، پیروزی بزرگی برای مردم ایران محسوب میشود و در چارچوب آن، تحریمهای نفتی و پتروشیمی برداشته شده است. دولت نیز همزمان با پیگیری روند بازسازی، برنامههای حمایتی از معیشت مردم را در دستور کار قرار داده و افزایش اعتبار کالابرگ از جمله این اقدامات است.
پزشکیان همچنین از آزادسازی بخشی از داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی ایران خبر داد و افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، ۶ میلیارد دلار از مجموع ۱۲ میلیارد دلار منابع ایران در قطر آزاد و به کشور بازگردانده خواهد شد و برای بازگشت بخش باقیمانده این منابع نیز پیگیریهای لازم در حال انجام است.
وی با اشاره به مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در موضوع فعالیتهای هستهای تصریح کرد: رهبری شهید انقلاب پیش از این به صراحت اعلام کردهاند که ایران به دنبال ساخت سلاح هستهای نیست و جمهوری اسلامی همچنان بر همین موضع تأکید دارد. ما این اطمینان را به جامعه جهانی میدهیم که فعالیتها متناسب با نیازهای کشور و در چارچوب سیاستهای اعلامشده از سوی کشورمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
اقتدار و جایگاه امروز ایران حاصل وفاق است
رئیسجمهور افزود: آمریکا در نهایت رژیم صهیونیستی را بهپذیرش توافق وادار کرد، هرچند رژیم صهیونیستی و برخی جریانهای سلطنتطلب همچنان با اجرای این توافق مخالف هستند.
وی با تأکید بر نقش تعیینکننده همبستگی ملی در عبور از چالشها خاطرنشان کرد: اگر دولت این روند را مدیریت نمیکرد، مردم با فشارهای بسیار سنگینتری مواجه میشدند. اقتدار و جایگاه امروز جمهوری اسلامی ایران حاصل وفاق، همدلی و همراهی مردم و مسئولان در مسیر دفاع از منافع ملی است.
آیتالله العظمی شبیری زنجانی نیز در این دیدار، ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدها و تجاوزهای اخیر را ناشی از امدادهای معنوی و الطاف الهی دانستند و تأکید کردند: انشاءالله این امدادهای الهی استمرار خواهد داشت.
این مرجع تقلید با اشاره به برآوردهای دشمنان از توان مقاومت ملت ایران تصریح کردند: تصور آنان این بود که ظرف چند روز کار ایران را تمام خواهند کرد، اما امروز ایران همچنان مقتدرانه ایستاده است. این پایداری، از امدادهای الهی در سطحی است که ادراک عادی ما به حقیقت آن نمیرسد.
آیت الله شبیری زنجانی با طرح این پرسش که «چه عاملی سبب شد مخالفان این کشور نتوانند به خواسته خود برسند؟» افزودند: جای شکر فراوان باقی است که خداوند متعال این ملت را مورد لطف و عنایت خود قرار داده است.
این مرجع تقلید همچنین از تلاشهای رئیسجمهور و سایر مسئولان کشور قدردانی کرده و فرمودند: زحماتی که شما و دیگر مسئولان برای کشور کشیدهاید، همگی در دفتر الهی ثبت شده است؛ دفترچهای که در آن هیچ خطا و اشتباهی وجود ندارد. اگر عدهای این مجاهدتها را نادیده میگیرند یا به آن اذعان ندارند، جای نگرانی نیست؛ زیرا در پیشگاه الهی هیچ عملی گم نمیشود.
منبع: خبر حوزه