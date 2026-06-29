سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران برای سال تحصیلی جدید در جلسه آتی شورا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، علیرضا نادعلی با اشاره به برگزاری چهارصد و هفدهمین جلسه شورا در روز -سه‌شنبه نهم تیرماه ۱۴۰۵- اظهار کرد: حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه و تعاملات فی‌مابین در این جلسه حضور خواهد داشت.

وی همچنین تصریح کرد: دو لایحه حمایت از شهروندان تهرانی در ۶ حوزه ماموریتی شهرداری تهران در دوره جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی، تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در جلسه چهارصد و هفدهم بررسی خواهد شد.

نادعلی با اشاره به بررسی شصتمین صورت‌جلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران در جلسه آینده شورا، یادآور شد: تعیین تکلیف تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ و غیرباغ بودن نیز در دستور جلسه بعدی قرار دارد.

برچسب ها: سرویس مدارس ، شورای شهر
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