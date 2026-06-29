با توجه به صاف بودن آسمان و افزایش تبخیر، دمای هوا روند افزایشی به خود گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - معصومه نوروزی مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: پس از اینکه در روزهای گذشته از گرمای هوا تا حدی کاسته شد، اما دوباره روند افزایش نسبی دما تا اواسط هفته در استان تداوم دارد.
وی افزود: علاوه بر افزایش دما، وزش باد به نسبت شدید سبب خیزش گرد و خاک محلی در نقاط مستعد میشود.
وی ادامه داد: علاوهبر افزایش دما، وزش باد به نسبت شدید سبب خیزش گرد و خاک محلی در نقاط مستعد میشود که در همین خصوص هشدار سطح زرد صادر شده است.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از شهروندان خواست تا از تردد غیرضروری در ساعات وزش باد شدید خودداری کنند و نسبت به استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی اقدامات لازم را انجام دهند.
نوروزی یادآور شد: در شبانهروز گذشته شهرکرد، بلداجی و کوهرنگ با کمینه دمای ۹ درجه سانتیگراد خنکترین و سرخون با بیشینه دمای ۳۸ درجه سانتیگراد گرمترین ایستگاه استان گزارش شد.
مدیرکل هواشناسی استان همچنین از تداوم خشکسالی در این استان گفت و اعلام کرد: سال زراعی جاری همچنان با کسری ۱۱ درصدی بارش روبهرو است.