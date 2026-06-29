همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید و حضور گسترده مردم، جمعیت هلال احمر بر رعایت اصول نجات فردی در ازدحام جمعیت و راهکار‌های جلوگیری از آسیب در تجمعات انبوه تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  در تجمعات بزرگ برخلاف تصور عمومی، خطر اصلی تنها زمین خوردن یا گم شدن نیست؛ بلکه فشار جمعیت و ناتوانی در تنفس می‌تواند مهم‌ترین تهدید برای افراد حاضر در ازدحام‌های شدید باشد.

جمعیت هلال احمر با انتشار توصیه‌های آموزشی اعلام کرد در صورت گرفتار شدن در موج جمعیت، افراد باید دست‌های خود را مقابل سینه و مانند گارد بوکسور نگه دارند تا فضای کافی برای نفس کشیدن داشته باشند.

بر اساس این توصیه‌ها، نباید با جریان جمعیت مقابله کرد یا برخلاف موج حرکت کرد؛ بلکه لازم است همراه جریان جمعیت حرکت کرده و با کاهش فشار، به صورت مورب به سمت حاشیه‌ها و خارج از مرکز تراکم حرکت کرد.

همچنین توصیه شده است افراد از دیوارها، موانع سخت و نقاط فشرده فاصله بگیرند، زیرا این مکان‌ها می‌توانند به محل گیر افتادن و افزایش خطر تبدیل شوند.

در شرایطی که فرد در ازدحام زمین خورد، باید به پهلو جمع شود و از سر و گردن خود محافظت کند. کارشناسان تأکید می‌کنند بهترین راهکار، ترک زودهنگام محل پیش از بحرانی شدن ازدحام است.

آرامش، آگاهی و انجام اقدامات صحیح و به‌موقع می‌تواند نقش مهمی در حفظ سلامت افراد حاضر در مراسم‌های پرتجمع داشته باشد.

برچسب ها: تشییع ، رهبر
خبرهای مرتبط
بسیج ۷ هزار نیروی هلال احمر برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
استقرار ۱۲۵۰ پایگاه امدادی و ۱۵ هزار نیروی هلال‌احمر در مراسم تشییع رهبر شهید
رویداد ملی «قائد امت» ویژه دانش‌آموزان سراسر کشور آغاز شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تعطیلات هفته آینده شامل کارگران بخش خصوصی هم می‌شود
عکس شوهرم را در گوشی دختران باشگاه دیدم
️ استاندار: مسدودشدن تهران کذب است/ اجرای محدودیت‌های ترافیکی در اطراف مراسم تشییع
آغاز ثبت‌نام زائران اربعین در سامانه سماح از فردا
ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای منتهی به تهران
صحنه سازی مرد سرایدار در قتل همسر
آزمون وکالت در نیمه دوم پاییز برگزار می‌شود
هشدار فوری پلیس فتا: مراقب پیامک‌های جعلی «به‌روزرسانی همراه‌بانک» باشید
جهش حمایت‌های قضایی از خانواده زندانیان
کدام مجموعه‌های شهرداری، بیشترین اسناد املاک را «تک‌برگی» کرده‌اند؟
آخرین اخبار
شناسایی بیش از ۲۰ هزار بدهکار ارزی در سطح کشور
مکاتبه بنیاد شهید با بانک مرکزی برای حل مشکل بدهی وام شهدای جنگ رمضان
توصیه‌های هلال احمر برای حفظ سلامت مردم در تشییع رهبر شهید
نرخ کرایه سرویس مدارس تعیین می‌شود
شهدا برای تأمین امنیت و آرامش جامعه جان خود را فدا کردند
آغاز طرح ویژه پایش زیستگاه یوزایرانی
صحنه سازی مرد سرایدار در قتل همسر
هشدار فوری پلیس فتا: مراقب پیامک‌های جعلی «به‌روزرسانی همراه‌بانک» باشید
عکس شوهرم را در گوشی دختران باشگاه دیدم
تعطیلات هفته آینده شامل کارگران بخش خصوصی هم می‌شود
کدام مجموعه‌های شهرداری، بیشترین اسناد املاک را «تک‌برگی» کرده‌اند؟
هوای پایتخت همچنان قابل قبول است
آغاز ثبت‌نام زائران اربعین در سامانه سماح از فردا
ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای منتهی به تهران
جهش حمایت‌های قضایی از خانواده زندانیان
آزمون وکالت در نیمه دوم پاییز برگزار می‌شود
️ استاندار: مسدودشدن تهران کذب است/ اجرای محدودیت‌های ترافیکی در اطراف مراسم تشییع
اهتمام ویژه به حفظ محیط زیست در مراسم تشییع رهبر شهید
تفاهم‌نامه همکاری ستاد اجرایی فرمان امام و نهاد رهبری در دانشگاه‌ها با هدف حمایت از جوانی جمعیت
احقاق ۸۶ همتی حقوق بازنشستگان با صدور دستور دستگاه قضایی
هزار و ۳۳۲ دادگاه علنی مفاسد اقتصادی در ۵ سال برگزار شد
دیدار دبیر ستاد حقوق‌بشر با خانواده دو شهید والامقام جنگ ۱۲ روزه
تأکید زاکانی بر نقش محوری مردم در برگزاری باشکوه تشییع رهبر شهید انقلاب
پشت پرده تبلیغات «وام فوری و بدون ضامن»؛ پلیس آگاهی به شهروندان هشدار داد
قاتل فراری کمتر از ۲۴ ساعت پس از قتل در خیابان خانی‌آباد دستگیر شد
سوابق و عملکرد وکلا و کارشناسان دادگستری شفاف شد
تمهیدات گسترده ترافیکی پلیس راهور برای مراسم وداع رهبر شهید
استقرار ۴۲۰۰ نیروی درمانی هلال احمر در عملیات سلامت اربعین
هر منطقه تهران میزبان زائران رهبر شهید انقلاب از کدام استان است؟
رئیس دیوان عدالت اداری: ۱۰۲۲۹ رأی در ایام تعطیل و جنگ رمضان صادر شد