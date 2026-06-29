باشگاه خبرنگاران جوان - خبرهای بسیار تلخی از ونزوئلا پس از زمین‌لرزه ویرانگر این کشور منتشر شده است؛ فاجعه‌ای که جان افراد بی‌شماری را گرفت، هزاران نفر را مجروح کرد و رنجی وصف‌ناپذیر بر مردم این کشور تحمیل کرد.

جامعه فوتبال نیز از این مصیبت بی‌نصیب نمانده است. هکتور بلو، بازیکن ماریتیمو دِلا گوایرا، همسرش را در این حادثه از دست داد. او با فداکاری و شجاعتی کم‌نظیر، هنگام فروریختن آوار، با بدن خود از دخترشان محافظت کرد و جانش را برای نجات او فدا کرد.

هکتور در پیامی دردناک برای همسرش نوشت: «روزی برای دخترمان تعریف خواهم کرد که چگونه او را نجات دادی؛ چگونه جانت را برای او فدا کردی؛ چگونه تا آخرین نفس، او را تنها نگذاشتی. تو ما را تنها گذاشتی تا این نبرد را به‌تنهایی ادامه دهیم. چگونه برای دخترمان توضیح بدهم که تو جانت را برای نجات او دادی، اما من آنجا نبودم تا بتوانم کاری انجام دهم؟»

لوکاس ترخو، هم‌تیمی او، نیز داغی جبران‌ناپذیر را تجربه کرد. همسر و دو فرزندش پس از بیش از ۷۰ ساعت عملیات جست‌وجو و نجات، بی‌جان از زیر آوار بیرون آورده شدند.

در میان قربانیان این فاجعه، چندین فوتبالیست جوان و آینده‌دار ونزوئلا نیز جان خود را از دست دادند؛ ییمورت برروتران، رازان سیجا، استعداد تیم زیر ۱۸ سال کاراکاس، و ریکاردو ولوس، یکی از درخشان‌ترین استعدادهای فوتبال این کشور. کم‌سن‌ترین قربانی، ویکتور پالاسیوس ۱۴ ساله بود؛ پسری که رویای رسیدن به فوتبال حرفه‌ای و حضور در سطح بین‌المللی را در سر داشت.

این‌ها تنها بخشی از روایت‌های تلخ این فاجعه هستند؛ داستان‌هایی که عمق اندوه این روزهای ونزوئلا را نشان می‌دهند.

منبع: خبر ورزشی