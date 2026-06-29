باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مهراد عباد، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درمورد حذف ارز ترجیحی و تأثیر آن بر بخش خصوصی و تجارت خارجی گفت: سالها بود که درمورد لزوم حذف ارز ترجیحی صحبتهایی انجام میشد تا این که سال گذشته، این کار صورت گرفت و بخش خصوصی و کارشناسها مستندات مختلفی درمورد این کار ارائه دادند. زیرا همیشه نرخ ارز به صورت دستوری تعیین شده است؛ هرچند که برخی از متولیان مربوطه اعلام کردهاند که این کار به صورت سیستم مدیریت شناورشده انجام شده است، امّا بنده بر این باور نیستم که این مدیریت، شناورشده است. زیرا عوامل مختلفی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر نرخ ارز تأثیر گذاشتهاند.
عباد ادامه داد: ما باید به سمت ارز تک نرخی برویم که بازار و عرضه و تقاضا نرخ آن را تعیین کند، امّا هنوز به این موضوع دست پیدا نکردهایم و هدف از حذف ارز ترجیحی این بود که ارز تکنرخی شود، امّا عملاً همچنان چندین نرخ برای ارز مشاهده میکنیم؛ به طوریکه مثلاً اگر قبلاً ۳۰ مورد نرخ ارز داشتهایم در حال حاضر به ۱۵-۱۰ مورد رسیده است و اگرچه بخشی از آنها حذف شدهاند، امّا بخشی از آنها همچنان باقی ماندهاند و دولت تا لحظه آخر برای کالاهایی مثل دارو و... ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را تخصیص داد و قبل از آن قرار نبود این کار انجام شود.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: حذف ارز ترجیحی یک اقدام بسیار خوبی بوده است و باید انجام میشد، امّا در کنار آن نیاز به یک سری اقدامات بود که انجام شوند تا مشکلات آن بیشتر از مزیتهایش نباشد و در این میان، زمان انجام این کار با یک سری از شرایط کشور و جنگ روبهرو شد و این موضوع، یک بیثباتی در بازار به وجود آورد و اگرچه هر جراحی اقتصادی با درد همراه است، امّا میتوانستیم این درد را کاهش دهیم. زیرا این کار میتوانست با برنامه بهتری انجام شود و اقتصاد را به سمت اصلاح ببرد، امّا مشکلات تجارت خارجی باعث به وجود آمدن تورم در کالاهای اساسی شدند.