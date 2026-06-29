باشگاه خبرنگاران جوان- جواد نصیری رئیس انجمن مویتای میگوید مویتای ایران در این دوره با وجود اعزام تیمی کوچکتر، از نظر فنی یک گام بزرگ رو به جلو برداشت؛ موضوعی که حاصل برنامهریزی، اردوهای منسجم و حمایتهای وزارت ورزش و جوانان، بهویژه دکتر دنیامالی و همچنین کمیته ملی المپیک بود.
وی گفت: شاید بسیاری پس از پایان مسابقات، عملکرد تیمها را صرفاً بر اساس جدول ردهبندی ارزیابی کنند، اما اگر روند دو دوره اخیر مسابقات جهانی را با هم مقایسه کنیم، به خوبی مشخص میشود که مویتای ایران در بخش مبارزات، مسیر رو به رشدی را طی کرده است.
وی ادامه داد: سال گذشته در مسابقات جهانی ترکیه با ۲۱ ورزشکار شرکت کردیم و حاصل این حضور، سه مدال برنز در رده زیر ۲۳ سال و یک مدال طلای بخش فرهنگی (وایکرو) بود، اما در بخش مبارزات بزرگسالان مدالی کسب نکردیم. امسال شرایط کاملاً متفاوت بود؛ با تنها ۱۱ ورزشکار، یعنی تقریباً نیمی از نفرات دوره قبل، موفق شدیم هشت مدال در بخش مبارزات بزرگسالان شامل دو نقره و شش برنز به دست بیاوریم. این مقایسه به خوبی نشان میدهد که کیفیت فنی تیم ملی نسبت به دوره گذشته رشد قابل توجهی داشته و امروز در مهمترین بخش مسابقات، یعنی مبارزات بزرگسالان، حرفهای بیشتری برای گفتن داریم.
حاصل یک ماه اردوهای هدفمند
نصیری عنوان کرد: نزدیک به یک ماه اردوهای منظم، فشرده و هدفمند برگزار کردیم و تلاش شد بهترین امکانات ممکن در اختیار ملیپوشان قرار بگیرد؛ از تمرین و بدنسازی تا تغذیه، ریکاوری و اسکان. حمایتهای وزارت ورزش و جوانان، بهویژه دکتر دنیامالی، در فراهم شدن این شرایط بسیار مؤثر بود. همچنین همراهی کمیته ملی المپیک آرامش لازم را برای تیم ایجاد کرد تا ورزشکاران فقط به مسابقه فکر کنند.
دوست دارم مردم فقط رنگ مدالها را نبینند
وی یادآور شد: اگر فقط رنگ مدالها را ببینیم، بخش مهمی از واقعیت پنهان میماند. فرشته حسنزاده بعد از غلبه بر سنگاپور، با نتیجه قاطع ۳۰ بر ۲۷ نماینده اوکراین را شکست داد و سپس برابر قهرمان دو دوره جهان از ویتنام متوقف شد. فاطمه ممانی نایبقهرمان اروپا از اوکراین را حذف کرد و بعد در نیمه نهایی برابر قهرمان جهان و اروپا از ترکیه باخت. مهدی عبدی نیز یکی از ارزشمندترین پیروزیهای ایران را مقابل مدعی اوکراینی با سابقه نقره جهان و طلای اروپا رقم زد. ضمن اینکه موفق شد با شکست موی تای کاران مطرح ترکیه و ترکمنستان با شایستگی به فینال راه یابد.
همچنین سیاوش امیری موی تای کارانی از کانادا و افغانستان را برد و در پای فینال به سد قهرمان تایلندی برخورد کرد که چند عنوان جهانی در کارنامه داشت. نیما آقایوسفی نیز برابر قهرمان اروپا و جهان رده زیر ۲۳ سال از بلاروس مبارزهای شجاعانه انجام داد. زهرا نصیری مقابل قهرمان اروپا از فنلاند قرار گرفت و فاطمه حسینی نیز بعد از برد الجزایر، برابر قهرمان جهان از روسیه مبارزه کرد. مهسا محمودپور هم که توانست نماینده مغولستان را از پیش رو بردارد و در مبارزه نیمه نهایی با اصرار خودش در شرایطی مقابل ایتالیا حاضر شد که دو روز به دلیل بیماری در بیمارستان مالزی بستری شد. وقتی رزومه حریفان را میبینیم، ارزش عملکرد و غیرت ملیپوشان ایران بهتر مشخص میشود.
اوزان پرترافیک و مسیر سخت رسیدن به سکو
نصیری ادامه داد: یکی دیگر از نکاتی که شاید کمتر به آن توجه شد، سطح رقابت در اوزان مختلف بود. در بسیاری از اوزان، جدول مسابقات بهشدت پرتراکم بود و اغلب ملیپوشان ما برای رسیدن به مرحله نیمهنهایی ناچار شدند سه مبارزه سنگین را پشت سر بگذارند؛ بنابراین تعداد مدالها را باید در کنار سختی مسیر رسیدن به سکو هم ارزیابی کرد. از سوی دیگر ملی پوشان ایران برابر ورزشکارانی متوقف شدند که در نهایت به دیدار فینال راه یافتند و عنوان قهرمانی جهان را به دست آوردند. این موضوع نشان میدهد نمایندگان ایران نه برابر حریفان معمولی، بلکه مقابل بهترینهای این دوره از رقابتها قرار گرفتند و بسیاری از مبارزات ما عملاً زودتر از فینال برگزار شد.
فاصله با طلای جهان کمتر شده است
نایب رییس فدراسیون موی تای آسیا تصریح کرد: ستاره مرشدی بعد از غلبه بر چین تایپه و بلژیک، با شکست نماینده اوکراین نخستین فینالیست ایران در این دوره شد و در فینال نیز برابر نماینده روسیه مبارزهای کاملاً پایاپای ارائه داد. حتی بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند در مقاطعی برتر از حریف بود. اگر قضاوت داوران اندکی متفاوت رقم میخورد، شاید امروز از نخستین طلای ایران در بخش مبارزات بزرگسالان صحبت میکردیم.
این نشان میدهد فاصله ما با سکوی نخست جهان بسیار کمتر از گذشته شده است.
توقعات تغییر کرده است
عضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی خاطر نشان کرد: امروز دیگر از شکست نزدیک مقابل قهرمانان جهان خوشحال نمیشویم؛ ناراحتیم که چرا آنها را نبردیم. این یعنی سطح توقعات در مویتای ایران تغییر کرده است. البته هنوز به نقطه ایدهآل نرسیدهایم و باید این نقرهها و برنزها را به طلا تبدیل کنیم.
فشردگی اردوها به دلیل شرایط خاص کشور
وی همچنین گفت: در کنار همه این موارد، نباید فراموش کنیم که روزهای منتهی به اعزام تیم ملی با شرایط خاص کشور همزمان شد. بروز جنگ تحمیلی اخیر باعث شد بخشی از برنامهریزیهای ما دستخوش تغییر شود و ناچار شویم اردوهای آمادهسازی را با فشردگی بیشتری و در بازه زمانی کوتاهتری برگزار کنیم. خوشبختانه با همدلی کادر فنی، ورزشکاران و حمایت مسئولان، اجازه ندادیم این شرایط بر آمادگی تیم تأثیر منفی بگذارد و ملیپوشان با تمرکز کامل راهی مسابقات شدند.
کاروان شهدای میناب، فقط یک نام نبود
وی درباره نامگذاری کاروان اعزامی ایران نیز گفت: تیم ملی مویتای ایران در این دوره با نام کاروان شهدای میناب (شهید حسین رهسپار) در مسابقات جهانی حاضر شد؛ نامی که برای ادای احترام به دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب که در جریان جنگ اخیر به شهادت رسیدند، انتخاب شد. از روز نخست اردوها تلاش کردیم این موضوع را برای اعضای تیم تبیین کنیم که نمایندگان ایران تنها برای کسب مدال به میدان نمیروند، بلکه مسئولیت دارند با رفتار، اخلاق و عملکرد خود، شایسته نامی باشند که بر کاروان گذاشته شده است. خوشحالم که ملیپوشان ما با تمام وجود جنگیدند و امیدوارم نتایج بهدستآمده، ادای دینی هرچند کوچک به یاد و خاطره آن دانشآموزان عزیز و خانوادههایشان باشد.
هدف ما تثبیت ایران در جمع قدرتهای جهان
رئیس انجمن موی تای در ادامه هدف ما این است که حضور ایران در جمع مدعیان جهان به یک روند پایدار تبدیل شود. نگاه حمایتی وزارت ورزش و جوانان و شخص دکتر احمد دنیامالی در ماههای اخیر، فقط یک حمایت مالی یا اداری نبود؛ این نگاه باعث شد بتوانیم برنامههای فنی خود را بدون دغدغه اجرا کنیم، اردوهای باکیفیت برگزار کنیم و بهترین شرایط را برای ملیپوشان فراهم آوریم. در کنار آن، همراهی کمیته ملی المپیک نیز نقش مهمی در آرامش تیم داشت.
از این حمایتها صمیمانه قدردانی میکنیم، اما آن را پایان راه نمیدانیم. این نتایج مسئولیت ما را سنگینتر کرده است و امیدواریم با استمرار این حمایتها، برنامهریزی فنی و تلاش ورزشکاران، در آینده نزدیک مدالهای نقره و برنز امروز به طلاهای جهان تبدیل شود.