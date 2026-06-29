مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران از کاهش ۳۳ درصدی آبدهی رودخانه‌های استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - حیدر داوودیان مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: افت ۱۲ درصدی بارندگی‌های سال آبی جاری طی ۹ ماه اخیر در مازندران منجر به کم شدن آورد رودخانه‌های این استان شد و افت ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال و کاهش ۳۳ درصدی نسبت به آمار دوره درازمدت را ثبت کرد.

او افزود: آبدهی رودخانه‌های مهم مازندران شامل چشمه‌کیله، چالوس، هراز، بابلرود، تلار، تجن و نکارود از ابتدای سال آبی جاری -یکم مهر ۱۴۰۴- تا ۳۱ خرداد امسال حدود یک میلیارد و ۵۸۷ میلیون متر مکعب بود که بیشترین آورد با ۳۴۳.۱ میلیون متر مکعب در رودخانه هراز ثبت شد.

داوودیان گفت: بر اساس داده‌های ثبت شده از ایستگاه‌های هیدرومتری در این رودخانه‌ها، به جز نکارود که افزایش ۲ درصدی آبدهی آن در ۹ ماه اخیر ثبت شد، آبدهی سایر رودخانه‌ها نسبت به آمار‌های سال گذشته و دوره درازمدت به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران ادامه داد: بیشترین کاهش آبدهی بین این هفت رودخانه در مقایسه با آمار‌های دوره درازمدت، مربوط به رودخانه هراز است که آورد ۳۴۳ میلیون مترمکعبی آن در ۹ ماه اخیر، کاهش ۴۶ درصدی نسبت به دوره درازمدت و افت ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.

داوودیان درباره وضعیت آبدهی سایر رودخانه‌های مهم استان نیز گفت: در ۹ ماه اخیر رودخانه چشمه‌کیله ۲۶۸.۸ میلیون مترمکعب آبدهی داشت که ۱۰ درصد کمتر از مدت مشابه پارسال و ۱۸ درصد کمتر از دوره درازمدت است. برای رودخانه چالوس با ۱۹۴ میلیون مترمکعب آبدهی طی این بازه زمانی کاهش ۲۲ درصدی در مقایسه با آمار سال گذشته و افت ۳۹ درصدی نسبت به دوره درازمدت ثبت شده است. بابلرود نیز با حدود ۲۳۱ میلیون مترمکعب آورد آب، ۲۱ درصد کمتر از پارسال و دوره درازمدت آبدهی داشت.

او افزود: برای رودخانه تلار آورد ۱۹۷ میلیون مترمکعبی ثبت شده که ۱۸ درصد کمتر از پارسال و ۳۵ درصد کمتر از دوره درازمدت است. آبدهی ۲۸۳.۶ میلیون مترمکعبی رودخانه تجن نیز کاهش ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته و افت ۲۴ درصدی نسبت به دوره درازمدت را نشان می‌دهد. در نکارود نیز با وجود افزایش ۲ درصدی نسبت به آمار آبدهی مدت مشابه سال گذشته، در مقایسه با دوره درازمدت کاهش ۴۷ درصدی مشاهده می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به وضعیت آبدهی رودخانه‌های استان و کاهش بارندگی‌ها، گفت: این کاهش آمار‌ها اهمیت توجه به هشدار‌ها و توصیه‌های مربوط به رعایت اصول مصرف بهینه آب را افزایش می‌دهد و امیدواریم که کشاورزان سراسر استان به منظور پیشگیری از خسارات ناشی از کم‌آبی، توصیه‌های کارشناسی در بخش کشاورزی را جدی بگیرند.

برچسب ها: آبدهی رودخانه ها ، آب منطقه ای مازندران
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