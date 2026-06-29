مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران از مکاتبه با معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی برای حل مشکل اقساط باقیمانده وام‌های شهدای جنگ رمضان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - میثم اروز، مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره وضعیت اقساط باقی‌مانده وام‌های شهدای جنگ رمضان اظهار کرد: در پی درخواست‌های مطرح شده از سوی خانواده‌های شهدا و با هدف کاهش مشکلات مالی این عزیزان، مکاتبه‌ای با عباس مرادپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ انجام شده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات خانواده‌های شهدا پس از شهادت عزیزانشان، ناتوانی در بازپرداخت اقساط تسهیلاتی است که پیش از شهادت دریافت شده و این موضوع موجب شده خانواده‌های داغدار با فشار‌های مالی مضاعفی مواجه شوند.

اروز با اشاره به طرح این موضوع در جلسات مدیران عامل بانک‌ها با رئیس کل بانک مرکزی در ماه‌های گذشته، تصریح کرد: از بانک‌ها درخواست کرده‌ایم با توجه به شرایط اقتصادی برخی خانواده‌های شهدا، مساعدت‌های لازم را در این زمینه انجام دهند.

مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید با بیان اینکه بخشی از این مشکلات به عدم ایفای تعهدات بیمه‌های عمر مانده بدهکار بازمی‌گردد، گفت: در برخی موارد، با وجود آنکه وام‌ها تحت پوشش بیمه قرار داشته‌اند، شرکت‌های بیمه پس از شهادت یا فوت، نسبت به پرداخت بدهی‌ها اقدام نکرده‌اند.

وی ادامه داد: در مواردی نیز تسهیلاتی نظیر وام فرزندآوری برای شهدا باقی مانده که انتظار می‌رود بانک‌ها در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود نسبت به بخشودگی این بدهی‌ها اقدام کنند تا فشار مضاعفی به خانواده‌های شهدا وارد نشود.

اروز با تأکید بر اینکه بنیاد شهید پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام داده است، خاطرنشان کرد: برخی بانک‌ها در این موضوع پیشگام بوده‌اند و امیدواریم سایر بانک‌ها نیز با همراهی و مساعدت بیشتر، شرایط لازم برای بخشودگی اقساط وام‌های باقی‌مانده شهدای جنگ اخیر را فراهم کنند.

وی با اشاره به همکاری بانک مرکزی با بنیاد شهید گفت: اگرچه بانک‌ها در تصمیم‌گیری‌های خود استقلال دارند، اما می‌توانند با در نظر گرفتن مسئولیت‌های اجتماعی، نسبت به حل این مسئله اقدام کنند تا دغدغه خانواده شهدای جنگ رمضان برطرف شود.

برچسب ها: بنیادشهید ، شهدا
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