سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: ۱۴ تیر ماه آخرین مهلت واکنش به جزئیات اطلاعات معاملات خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۴ است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: اطلاعات صورت معاملات فصلی (موضوع مواد ۱۶۹و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم) که در بخش «جزئیات اطلاعات معاملات» خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۴ ثبت شده اند، به سامانه واکنش به اطلاعات (واکنش ذی نفع) منتقل شد.

تمامی مودیان مشمول باید با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک، از مسیر زیر، اطلاعات بارگذاری‌شده را بررسی کرده و نسبت به ثبت واکنش اعم از «تأیید» یا «رد» برای هر یک ردیف های اطلاعاتی اقدام نمایند.

مهلت نهایی:روز یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵