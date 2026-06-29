باشگاه خبرنگاران جوان- بهنام محمودی، کاپیتان سابق تیم ملی والیبال با قدردانی از تلاش ملی‌پوشان والیبال، در هفته دوم لیگ ملت‌ها عملکرد تیم را نیازمند بررسی دقیق دانست و تأکید کرد که تنها با برنامه‌ریزی اصولی، پشتوانه‌سازی و مدیریت کارآمد می‌توان روندی باثبات و رو به رشد برای والیبال ایران ایجاد کرد.

محمودی در ابتدا ضمن تسلیت ایام عزاداری دهه محرم، ابراز امیدواری کرد که همگان رهرو راه امام حسین (ع) باشند. وی همچنین از تلاش ورزشکاران تیم ملی فوتبال قدردانی کرد و گفت موفقیت در ورزش تنها با اتکا به شانس و اتفاقات رقم نمی‌خورد، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی صحیح در رده‌های پایه، مدیریت علمی و ارزیابی مستمر عملکرد مدیران ورزشی است.

وی از رویکرد وزارت ورزش و جوانان در ارزیابی عملکرد فدراسیون‌ها استقبال کرد و آن را اقدامی مثبت در مسیر ارتقای ورزش کشور دانست.

محمودی در ادامه با اشاره به عملکرد تیم ملی والیبال در لیگ ملت‌های ۲۰۲۵ اظهار کرد: والیبال یکی از پرطرفدارترین رشته‌های ورزشی ایران است و پس از فوتبال، بیشترین مخاطب را دارد. با این حال، نوسان جایگاه تیم ملی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که باید آسیب‌شناسی دقیقی در حوزه مدیریت، استعدادیابی، پشتوانه‌سازی و برنامه‌ریزی انجام شود.

وی تأکید کرد: اینکه تیمی پس از سال‌ها حضور در جمع تیم‌های برتر لیگ ملت‌ها با افت جایگاه مواجه می‌شود، نیازمند بررسی کارشناسی است و نباید همه مسائل را به بدشانسی یا اتفاقات مقطعی نسبت داد. ایران از استعداد‌های فراوانی در والیبال برخوردار است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از ظرفیت مربیان، مدیران، باشگاه‌ها و بخش خصوصی، شرایط بازگشت والیبال به جایگاه ایده‌آل فراهم شود.

محمودی در پایان ابراز امیدواری کرد تیم ملی والیبال در هفته سوم لیگ ملت‌ها نتایج بهتری کسب کند و با ارتقای جایگاه خود در جدول، زمینه برنامه‌ریزی مناسب‌تر برای فصل آینده فراهم شود.



منبع وزارت ورزش و جوانان