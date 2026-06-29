باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - میشل سلیمان، رئیسجمهور پیشین لبنان (۲۰۰۸-۲۰۱۴)، با حمایت از توافق چارچوب با اسرائیل، گفت که کشور باید از درگیریهای نظامی «در خدمت منافع خارجی» دور نگه داشته شود.
سلیمان در بیانیهای که خبرگزاری ملی لبنان منتشر کرد، اعلام کرد که «غیرقابل قبول» است که منطق تصمیمگیری برای شروع جنگها و دعوت به اشغالگری «به صورت یکجانبه در خدمت منافع خارجی» صورت گیرد، در حالی که تلاش برای پایان دادن به آنها نیازمند اجماع ملی است.
رئیسجمهور پیشین لبنان تأکید کرد که کسانی که شجاعت تصمیمگیری برای پیشبرد این توافق چارچوب را بر اساس حمایت اکثریت مردم لبنان داشتهاند، برای لغو آن در صورت عدم پایبندی طرف دیگر به تعهداتش، از همان شجاعت برخوردار خواهند بود.
سلیمان همچنین خواستار موضعگیری در مورد این توافق بر اساس مقایسه عینی بین دستاوردهای بالقوه آن و هزینههای «جنگهای پوچ» شد که لبنان بهای سنگینی برای آنها پرداخت کرده است.
منبع: الجزیره