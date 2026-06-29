باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی خطیبی مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان این مطلب افزود: مهم‌ترین وظیفه صندوق، پوشش ریسک سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی به‌ویژه در حوزه اکتشاف است؛ زیرا سرمایه‌گذاری در اکتشاف همواره با این احتمال همراه است که ماده معدنی مورد نظر کشف نشود و سرمایه‌گذار متحمل هزینه‌های قابل توجهی شود.

به گفته وی در چنین شرایطی صندوق هزینه‌های انجام‌شده را مطابق ضوابط به سرمایه‌گذار بازپرداخت می‌کند تا انگیزه بخش خصوصی برای ورود به حوزه معدن حفظ شود.

حمایت از زنجیره معدن از اکتشاف تا ماشین‌آلات

خطیبی افزود: صندوق علاوه بر حوزه اکتشاف، در بخش‌های استخراج، فرآوری و ماشین‌آلات معدنی نیز از بخش خصوصی حمایت می‌کند. از آنجا که نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات نیازمند دریافت تضمین است و به دلیل ریسک‌های خاص فعالیت‌های معدنی، بانک‌ها با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند، صندوق با صدور ضمانت‌نامه، ریسک بانک‌ها را پوشش داده و دریافت تسهیلات را برای معدن‌داران تسهیل می‌کند.

خدمات الکترونیکی برای کاهش بروکراسی و تسریع حمایت‌ها

وی با اشاره به اقدامات صندوق برای کاهش بروکراسی اداری گفت: تمامی فرآیند‌های دریافت بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه در صندوق به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و با شفاف‌سازی و الکترونیکی کردن مراحل، زمان ارائه خدمات کاهش یافته است.

همچنین صندوق به نیابت از معدن‌داران، تعهدات لازم را در برابر نظام بانکی و مالی کشور برعهده می‌گیرد تا فعالان معدنی بدون درگیری با تشریفات پیچیده اداری بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

صدور ۶۲ هزار میلیارد ریال ضمانت‌نامه برای معادن خصوصی

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی ادامه داد: سال گذشته برای ۱۲۰ معدن خصوصی کشور در حوزه‌های اکتشاف، استخراج، صنایع معدنی و ماشین‌آلات، بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه صادر شد و مجموع ارزش ضمانت‌نامه‌های صادرشده در این مدت به حدود ۶۲ هزار میلیارد ریال رسید و این حمایت‌ها موجب شد این معادن بتوانند به فعالیت خود ادامه داده و در چرخه اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کنند.

حمایت از معادن کوچک‌مقیاس برای تداوم فعالیت اقتصادی

وی درباره حمایت از معادن کوچک‌مقیاس نیز گفت: بر اساس آمار از حدود ۶ هزار و ۱۰۰ معدن خصوصی کوچک مقیاس در کشور طی بیش از ۲۰ سال فعالیت صندوق حدود ۱۳ درصد آنها تحت پوشش بیمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌های این صندوق قرار گرفته‌اند و اگر این حمایت‌ها وجود نداشت، بخش قابل توجهی از این معادن امکان ادامه فعالیت نداشتند.

تداوم حمایت‌های معدنی در شرایط جنگی

خطیبی افزود: در یک سال گذشته کشور دو مقطع جنگی را پشت سر گذاشت؛ جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان. بخشی از معادن در این دوره‌ها با مشکلاتی مواجه شدند و بیش از هر چیز به استمرار حمایت‌ها نیاز داشتند. صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در این مدت نه‌تنها فعالیت خود را متوقف نکرد، بلکه حتی روند ارائه خدمات نیز کند نشد و تلاش کرد مانع اختلال در فعالیت‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری معادن شود.

رشد صدور بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۵

وی افزود: گزارش عملکرد صندوق نشان می‌دهد در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، با وجود هم‌زمانی با شرایط جنگی، بیش از ۳۰ بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه صادر شده که نسبت به دوره‌های گذشته افزایش داشته است.

به گفته خطیبی این آمار نشان می‌دهد حمایت از بخش خصوصی معدن بدون وقفه ادامه یافته و صندوق در همه شرایط در کنار فعالان این بخش حضور داشته است.