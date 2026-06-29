دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور گفت: بنابر آمار گردش مالی سالانه نهاده دامی ۸ میلیارد دلار است که از مبادی مختلف شمال و جنوب کشور باید در راستای تامین امنیت غذایی تامین شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا کلامی دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور گفت: طی چند سال اخیر برآورد نیاز سالانه کشور به ذرت حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون تن، کنجاله ۴.۳ میلیون تن و ۶.۵ میلیون تن جو است که ۳.۵ میلیون تن جو در داخل تولید و مابقی از طریق واردات تامین می شود. سال گذشته بدلیل خشکسالی تولید جو کاهش معناداری داشت، به همین خاطر در برخی مقاطع با کمبود جو روبرو بودیم.

به گفته وی، امسال مجموع کالاهای اساسی وارداتی ۲۲ میلیون تن برآورد شده که ۱۸ میلیون تن آن مربوط به نهاده های دامی است.

کلامی با بیان اینکه طی ۵ سال اخیر میزان واردات کالای ذرت از مبادی شمالی ۷۰ درصد و مبادی جنوبی ۳۰ درصد بوده است، افزود: ۶۰ تا ۶۵ درصد جو از مبادی شمال و مابقی مبادی جنوب تامین می شود. همچنین دانه سویا و کنجاله سویا بیش از ۹۰ درصد از جنوب کشور تامین می شود که با توجه به مخاطره جنگ ۱۲ روزه و رمضان، واردکنندگان برای آنکه اختلالی در تامین کالا وارد نشود، از مسیر شمال سویا و کنجاله سویا وارد کردند.

دبیر انجمن اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی ادامه داد: بنابر حکم پدافند غیرعامل تنوع مبادی تامین را باید حفظ کنیم تا وابستگی از یک مبدا افزایش نیابد تا اتکا به یک مسیر ما را زمین گیر کند، بدین ترتیب با تنوع مبادی وارداتی بخش خصوصی با تمام توان اجازه نداد دولت از ذخایر استراتژیک در زمان جنگ استفاده کند.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به آخرین جزئیات واردات نهاده از آمریکا بیان کرد: مجموع تولید ذرت دنیا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تن است که ۳۳ درصد این تولید در اختیار آمریکاست، همچنین در حوزه غلات ۴۳۲ میلیون تن آمریکا صادرات دارد که بخش اعظم آن به آمریکا انجام می شود، اما آنچه در تجارت بین الملل حائز اهمیت است مبادی تامین کالا به گونه ای عمل کند که این کالا چه کیفیتی دارد و با چه قیمتی تامین می شود؟

به گفته وی، یکی از مسیرهای تامین کالا جنوب کشور است که تامین ۷۰ درصد ذرت از جنوب و ۳۰ درصد شمال است، بنابراین تعدد مبادی واردات، در راستای پدافند غیرعامل باید حفظ شود. ما هم به عنوان نهاد تخصصی تقاضا داریم که تحت آزادسازی منابع، مبدا واردات از یک کشور انجام نشود تا امنیت غذایی و تامین روند کالا تحت تاثیر قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه منعی در واردات نهاده از آمریکا نداریم، افزود: تمام منابع از یک مسیر نباید باشد ، هرچند طی این سال ها به ندرت از آمریکا نهاده وارد کردیم. گفتنی است قیمت و کیفیت تعیین کننده واردات محصول است، از این رو در بعد امنیت غذایی، بانک مرکزی و دولت باید دقت در تنوع مبادی وارداتی داشته باشد.

در زمان جنگ نیازی به استفاده از ذخایر استراتژیک نداشتیم

دبیر انجمن اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور با بیان اینکه سالانه ۸ میلیارد دلار ارز به واردات نهاده اختصاص می یابد، افزود: با توجه به آنکه حدود ۴ ماه از سال گذشته است، از این رو تا پایان سال ۶ میلیارد دلار ارز مورد نیاز است که براین اساس منابع ارزی آزادشده باید به مرور استفاده شود و به یکباره نمی توانیم تحت فشار باشیم‌.

به گفته وی، کشورهایی که حتی در دوره تحریم و زمان جنگ تامین کالا را قطع نکردند و با توجه به اینکه غذا تحریم نیست، با ما ادامه دادند‌ و به رغم بدهی تجار در ۱۵ ماهه اخیر با ما ادامه دادند و از طرفی گنجایش این میزان واردات وجود ندارد که تمامی پول های آزادشده نهاده وارد شود؛ از این رو متناسب با نیاز نهاده از مبادی مختلف باید وارد شود تا به یک شرکت خارجی وابسته نباشیم.

این مقام مسئول ادامه داد: در شرایط فعلی که گوشت قرمز، برنج و ذرت تحت نظارت سازمان دامپزشکی و استاندارد وارد می شود، اما این امر در قالب قراردادی مشخص وارد می شود و فروسنده خارجی پس از ارسال کالا به ایران در صورتی که بعد کیفی و فنی رعایت شده باشد، اجازه تخلیه داده می شود؛ بنابراین واردات نهاده از آمریکا فرآیندهایی دارد که به یکروزه انجام نمی شود و باید بیماری، آلودگی و کیفیت کنترل شود و تبادل قراردادها لحاظ شود و همواره ما به عنوان انجمن شخصی تاکید داریم که رقابت باعث ارتقای کیفی می شود.

وی گفت: با حذف تحریم از روی کالا، ارتباط تجاری با فروشندگان خارجی راحت تر برقرار می شود که براین اساس قدرت چانه زنی داریم تا با کشورهای دیگر در این مسیر داد و ستد کنیم تا با قیمت مناسب کالا وارد شود.