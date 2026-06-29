خرید تضمینی گندم در سال جاری در استان چهارمحال وبختیاری آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - بهرامی رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از اجرای برنامه خرید تضمینی گندم در سطح استان خبر داد و گفت: امسال ۱۸ مرکز خرید در استان آماده خرید گندم هستند که ۱۲ تعاون روستایی، ۵ کارخانه ارد و یک سیلوی مرکزی فرخشهر میباشند.
وی افزود: امسال کشاورزانی که تحت عنوان "گندمکار" در سامانه پهنه بندی و برنامه الگوی کشت، کود یارانه و بیمه فراگیر استفاده کردهاند الزاما باید محصول برداشتی گندم را به این شده تحویل دهند.
رئیس جهادکشاورزی گفت: تعداد کمباینهای برداشت کننده گندم ۱۷۰ دستگاه هستند که ۱۲۰ دستگاه بومی استان و ۵۰ دستگاه از سایر استانهای کشور در حال برداشت گندم هستند و تعرفه کمباینها تعیین شده است.
به گفته وی؛ چهارمحال و بختیاری بطور متوسط سالانه ۱۲۰ هزار تن مصرف میشود و امسال پیش بینی شده ۷۰ هزار تن بصورت تضمینی خرید و مابقی از ستان، فارس و گلستان تامین شود.
وی ادامه داد: هم اکنون ۳۷ هزار نفر در چهارمحال و بختیاری به کشت گندم پرداختند که ۱۶ هزار نفر گندم ابی و مابقی دیم کشت کردهاند.