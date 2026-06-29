شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم روضه خانگی در شهرستان صالح آباد استان همدان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ایام محرمالحرام، کوچه پسکوچههای شهر صالحآباد به میعادگاه عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) بدل میشود. برگزاری روضههای خانگی از دیرباز سنتی ریشهدار در این منطقه محسوب میشود، امسال نیز همچون پنج سال گذشته سنت روضه خوانی در این محل، دهه اول و دوم محرم، جلوهای از اخلاص و ارادت مردم به خاندان عصمت و طهارت (ع) را به نمایش گذاشت. در همین راستا، کوچه میلاد به همت حجتالاسلام اباذر طالبی و مشارکت خانواده طالبی و همسایگان این محله، میزبان مجلس عزای حضرت سیدالشهداء (ع) بود؛ مراسمی که در آن اقشار مختلف، از خردسالان تا کهنسالان، با قرائت زیارت عاشورا و سوگواری، بر پیوند ناگسستنی خود با مکتب عاشورا تأکید کردند.
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منبع: حسن میرزایی - همدان
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