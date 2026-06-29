رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت: در سه ماهه نخست سال جاری ۱۷ مورد غرق شدگی در سطح استان ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۵۳ درصد افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ فرزین رضازاده رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت: بر اساس اعلام واحد EOC اورژانس آذربایجان غربی، در سه‌ماهه نخست امسال تعداد ۱۷ مورد غرق‌شدگی در سطح استان ثبت شده است که از این تعداد ۹ نفر فوت و ۸ نفر مصدوم شده‌اند.

وی با اظهار اینکه در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، ۸ مورد غرق‌شدگی داشتیم که منجر به فوت ۶ نفر و مصدومیت ۲ نفر شده بود.

رضازاده تصریح کرد: بر این اساس، مجموع مصدومان و فوتی‌های ناشی از غرق‌شدگی در سال جاری نسبت به سال گذشته، ۵۳ درصد افزایش داشته است که زنگ خطری جدی برای استان محسوب می‌شود.

وی همچنین اظهار کرد: بر اساس آمار کشوری، آذربایجان غربی با ثبت ۱۷ مورد غرق‌شدگی در سه‌ماهه نخست سال، در رتبه نهم کشور از نظر تعداد این حوادث قرار دارد.

رضازاده بیشترین موارد غرق‌شدگی را در پشت سدها عنوان کرد و گفت: این مناطق به دلیل عمق نامشخص، جریان‌های پنهان آب و نبود ایمنی کافی، خطر بالایی برای شهروندان دارند بنابراین پشت سدها محل تفریح نبوده و هر شنا در این مناطق، یک ریسک مرگبار است.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی در ادامه ضمن ابراز نگرانی از روند افزایشی این حوادث، موضوع غرق شدگی در پشت سدها را یک هشدار جدی برای خانواده‌ها و جوانان استان تلقی کرد و گفت: وقتی در سه ماه ابتدایی سال، ۹ نفر از هم‌استانی‌های ما جان خود را از دست می‌دهند، یعنی با یک مسئله ساده تفریحی مواجه نیستیم، بلکه با یک تهدید جدی سلامت عمومی روبه‌رو هستیم.

رضازاده در خاتمه از شهروندان خواست تا از شنا در سدها، کانال‌های آب و منابع آبی فاقد نظارت خودداری کنند و خانواده‌ها نیز نظارت جدی‌تری بر تردد نوجوانان و جوانان داشته باشند. پیشگیری از غرق‌شدگی، تنها با آگاهی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی ممکن است.